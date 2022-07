Kæmpe chok: Barnebarn tæt på at dø

Janni Ree var tæt på at miste sit barnebarn Helmer. - Der er en engel, der holdt hånden over ham, lyder det fra 'forsidefruen'

Det, der skulle have været en hyggelig familietur, endte fuldstændig forfærdeligt for Janni Ree og hendes famiie.

Hendes lille barnebarn Helmer er nemlig blevet akut indlagt på Randers Sygehus.

- Det er forfærdeligt. Han er jo bare to måneder gammel, fortæller forsidefruen til ugebladet Her og nu, der først bragte historien.

- Da vi kommer ind på hospitalet, og lægen kommer ind, så stopper han (barnebarnet Helmer, red.) med at trække vejret, og så går det hurtigt. De får fat i alt, og de får så liv i ham, uddyber Janni Ree, da Ekstra Bladet fanger den chokerede mormor over telefonen.

- Min datter er jo selvfølgelig i chok. Det var voldsomt, fortsætter forsidefruen, der ligeledes fortæller, at den lille purk havde tabt 500 gram på to dage.

Det er Jannis datter Nathalie, der er mor til på Helmer to måneder. Privatfoto

Ifølge Janni Ree er det en hård omgang med både RS-virkus og blodforgiftning, der er skyld i den akutte indlæggelse af Helmer, der blot er to måneder gammel.

- Lige nu ligger han med ilt og får saltvand i lungerne. Han er overvåget døgnet rundt, siger Janni Ree, der, da Ekstra Bladet fangede hende, var på vej over for at besøge og støtte sin datter Nathalie og Helmer, der fortsat er indlagt på Randers Sygehus.

- Lige nu er han stabil. Der er en engel, der holdt hånden over ham, lyder det fra Janni Ree.

Det er Jannis datter, Nathalie, der er mor til på Helmer to måneder. Foruden Helmer er Nathalie også mor til Hubert på to år.

Janni Ree har i alt fire børnebørn.