Kæmpe chok: Blev pludseligt lam i halvdelen af ansigtet

Noah Skaalum, der tilbage i 2011 vandt fjerde sæson af 'X Factor' under sit daværende navn Sarah, havde håbet på en lidt mere 'normal' start på 2021, end den han og konen Sika fik.

I et Instagram-opslag fortæller den nu 25-årige Noah, at han og Sika havde glædet sig til 'at vende skuden og komme tilbage til normalen.'

Sådan skulle det bare ikke gå for parret.

2021 var knapt begyndt, da Sika om aftenen 1. januar pludselig - ud af det blå - blev lam i venstre side af ansigtet.

Artiklen fortsætter under Instagram-opslaget...

Efter en lang række undersøgelser, viste det sig, at hun har fået sygdommen Bells parelse, som er en halvsidig ansigtslammelse, der oftest rammer personer i alderen 15 til 45 år.

Til Ekstra Bladet skriver Noah Skaalum, at de var meget chokerede over Sikas pludselige lammelse.

'Vi var meget chokerede de første par dage, da vi naturligt var bange for, at det var noget mere alvorligt, der var galt. Hun har fået en sygdom, der hedder Bells parese, der typisk rammer unge og sunde mennesker helt uden grund. Så nu kæmper vi med genoptræning, og så håber vi på gode udsigter - men det er svært at sige, hvad det ender med. Vi er bare lykkelige for, at der ikke var en mere alvorlig grund der lå bag.'

Ved lægen fik Sika at vide, at lammelsen var noget, hun måske skulle lære at leve med. Nu er forhåbningerne om, at livet i 2021 bliver med en mere normal tilværelse altså byttet ud med genoptræning og et endnu større behov for at være der for hinanden i den lille familie.

Til Ekstra Bladet fortæller Noah Skaalum videre, at han på nuværende tidspunkt har svært ved at sætte ord på, hvordan Sika har det.

'Det er svært at forklare, hvordan hun har det. Hun har ondt, er øm og drænet for energi, men trods det, så klarer hun det flot'.

Bells parelse - hvad er det? Bells parese - eller facialisparese - er en lammelse i ansigtets bevægelsesnerver, og forårsager ofte en skævhed i ansigtet, og derfor kan den også ses tydeligt. Lammelsen kan komme af en central skade og den kan være perifer. Ved central skade opstår den ofte efter blodpropper og i sjældnere tilfælde ved en hjernesvulst. En perifer lammelse opstår som regel uden noget forvarsel. Lammelsen kan i nogle tilfælde komme efter, at man har været udsat for træk eller efter en forkølelse. Det mest hyppige er dog, at den opstår uden sikker forklaring eller tegn på anden sygdom. Sådan en perifer lammelse i den ene side af ansigtet er relativ almindelig hos ellers raske personer. Denne type lammelse udgør 75 % af alle tilfælde med perifer ansigtslammelse. Hvis ansigtslammelse opstår pludseligt, kan det være tegn på blodprop, og du skal kontakte 112. I andre tilfælde skal du kontakte læge eller vagtlæge akut. Over 85 % af de personer, som lider af perifer ansigtslammelse af ukendt årsag, bliver helt raske. Mindre end 10 % får en vedvarende og fuldstændig lammelse. De lettere lammelser bedres ofte i løbet af 4-6 uger. De mere omfattende lammelser kan vare ved imellem 3-9 måneder - nogle gange længere. Selv om man ikke bliver bedre før efter længere tid, er der fortsat chancer for, at man bliver helt rask. Kilde: sundhed.dk Vis mere Luk

'X Factor'-vinder jubler efter brystoperation: - Endelig!

Noah Skaalum indtog i 2011 de danske hjem gennem tv-skærmen på 'X Factor', men dengang var det ikke som Noah. Det var som Sarah Skaalum, at han kunne hæve trofæet.

Efterfølgende har han været gennem en lang forvandling, der er endt ud i et nyt CPR-nummer og et fuldkomment kønsskifte.

Noah og Sika Skaalum fik i slutningen af 2019 sønnen Elion Oscar Skaalum efter fire års kamp med fertilitetsbehandling.

Sådan så Noah ud i 2012, dengang han hed Sarah. Foto: Henning Hjort/POLFOTO

Nu starter det: Her er de nye familier i 'Årgang 20'

Nye billeder vækker stor opsigt