Kæmpe chok: Måtte flygte fra lejlighedsbrand

Hvad der skulle have været en stille og rolig søndag for den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager Nora Tveden Thomsen, udviklede sig til noget nær et mareridt.

I en story på Instagram deler Nora, at hun søndag formiddag måtte flygte ud af sin lejlighed i panik, fordi der var opstået brand.

Da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen, fortæller hun, at der faktisk gik noget tid, før hun opdagede, at den var helt gal.

- Vi har sådan en form for bambuslygte med et glas, hvor man kan sætte et stearinlys ned i, og vi har nok haft den tændt tusind gange, uden at der er sket noget. Men da jeg ligger inde i min seng og hygger mig med at se serier, går brandalarmen pludselig, og min hund begynder at gø, siger hun og fortsætter:

- Jeg havde godt mærket, at jeg havde lidt slem astma, men jeg havde ikke tænkt videre over det. Men da jeg så går ud fra værelset, kan jeg se, at der står flammer hele vejen op ad væggen.

Her man kan se, hvordan væggen er blevet sværtet til efter branden. Privatfoto

Frøs tre minutter

Nora Tveden Thomsen har tidligere over for Ekstra Bladet fortalt, at hun lider af angst, og i øjeblikket bliver hun også grebet af panik.

- Jeg tror, jeg fryser i næsten tre minutter, for jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre. Og så gør jeg jo det lidt dumme, at jeg henter en gryde med vand, som jeg kaster ud over lysene, og det får flammerne til at vokse helt op mod loftet, fordi der jo er masser af olie i stearinlysene, fortæller hun.

Herefter griber Nora sin hund og prøver også at få sin kanin med sig ud af lejligheden, men den vil ikke fanges. Hun løber ud af lejligheden på bare fødder og i nattøj og ringer 112.

- Jeg er så panikslagen, at jeg ikke kan huske, hvor jeg bor, og jeg kan ikke huske mit CPR-nummer. Men politiet og brandvæsenet kommer og får hurtigt slukket branden, fortæller Nora.

Heldigvis har både hun og dyrene det godt. Selvom hun stadig er rystet over hændelsen.

Siden branden har væggen været pakket ind i plastik for at mindske lugten, men den forsvinder ikke helt, før der er blevet malet og skiftet lister, fortæller Nora. Privatfoto

- Da jeg kom op i lejligheden igen, var jeg rigtig rystet og ked af det. Og jeg tænker stadig på det hele tiden. Jeg har drømt hele natten, at der var ild i lejligheden, siger hun.

Nora Tveden Thomsen bor sammen med kæresten Andreas, som hun mødte, da de begge deltog i 'Paradise Hotel'. De leder lige nu efter et hus, hvor de kan få lidt mere plads omkring sig.

Flere tidligere 'Paradise Hotel'-deltagere gæstede Reality Awards fredag. Hvis du vil se, hvor vildt og vanvittigt showet er, kan du få eksklusiv adgang her på Ekstra Bladet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------