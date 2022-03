Kæmpe forvirring: Buch trækker i land

Krigen i Ukraine har affødt en hel masse reaktioner herhjemme, og en del virksomheder har valgt at kappe båndet til Rusland.

Onsdag meddelte iværksætter Jesper Buch på sin Instagram-profil, at han nu også tilslutter sig koret af danske virksomheder, som ikke længere vil samarbejde med russerne.

'Jeg har bedt alle mine investeringer afslutte al samarbejde med russiske virksomheder medmindre det er helt vital for det enkelte selskabs overlevelse,' skrev han i et opslag til sine 166.000 følgere.

Da Ekstra Bladet dagen derpå kontakter 46-årige Buch for en uddybende kommentar, skriver han følgende besked:

'Ingen i min portefølje arbejder med Rusland, så det var meget nemt. (Fandt jeg ud af).'

Jesper Buch er en dansk iværksætter, investor og medstifter af Just Eat. Foto: Nicolai Lorenzen

- Hvorfor så melde ud på de sociale medier, at du ikke længere vil samarbejde med russiske virksomheder, hvis du i forvejen ikke har noget samarbejde med dem?

- Jeg skrev jo til dig, at det fandt jeg ud af, lød det fra Jesper Buch over telefonen.

- Hvorfor har du så ikke fjernet dit opslag? Bliver det ikke en gratis omgang?

- Jeg skal ikke arbejde med dem, og jeg mener heller ikke, at mine virksomheder skal arbejde sammen med dem. Det er det, jeg skriver, og så har jeg bedt alle mine partnere om at melde ind, hvad de gør for Ukraine, og det er netop fordi, det ikke skulle være en gratis omgang og kvalmende, at jeg ikke har listet alt det op, hvad der bliver gjort bag ved linjerne hos os.

- Er det ikke underligt, at du ikke længere samarbejder med Rusland, når du i forvejen ikke har haft et samarbejde med Rusland?

- Nu skal du jo bare have et eller anden mærkelig...

- Jeg prøver bare at forstå din besked...

- Nå godt, godt. Jeg kan sagtens finde et samarbejde, der er blevet afsluttet. Vil du have det?

- Jeg prøver at forstå, om der overhovedet var et samarbejde til at starte med, siden du laver dit opslag?

- Det var der, og det er der ikke længere. Jeg har 35 investeringer, og der er nogen, der har arbejdet med Rusland tidligere, og der er nogen, der ikke har samarbejdet med Rusland tidligere.

- Det kan være, at det er mig, der ikke har udtrykt mig ordentligt. Det beklager jeg, hvis det er blevet misfortået.

Jesper Buch er blandt andet kendt som en af de fem løver i 'Løvens Hule' på DR. Foto: Per Arnesen

