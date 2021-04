Kæmpe gevinst: Sælger for tocifret millionbeløb

Det tidligere ægtepar Anne Dorte Michelsen og Carsten Kressner har solgt boligen for ni millioner mere, end de gav for den

Den danske sangerinde Anne Dorte Michelsen, der blandt andet er kendt fra Tøsedrengene og Venter på far, og den 63-årige skuespiller Carsten Kressner sælger deres rækkehus på Vesterbro i København for et svimlende millionbeløb.

De har som følge af deres skilsmisse sat deres fælles bolig til salg, og den er nu blevet solgt for 16 millioner kroner.

Den 180 kvadratmeter store bolig med 63 kvadratmeter kælder købte det tidligere ægtepar for seks år siden til 6,9 millioner kroner.

Dermed kan de overdrage skødet på det 130 år gamle hus i den københavnske bydel med en gevinst på hele ni millioner kroner.

Hver til sit

Efter 24 år som mand og kone valgte sangerinden og ægtefællen tilbage i december, at de ville skilles.

Sammen har det tidligere par to voksne børn. Desuden har Anne Dorte en datter fra et tidligere forhold.

Over for Ekstra Bladet bekræftede Anne Dorte Michelsen skilsmissen tilbage i december. Hun ønskede dog ikke at gå i yderligere detaljer omkring bruddet.

Over for Ekstra Bladet bekræftede Carsten Kressner ligeledes, at forholdet var fortid.

- Det er en lang, kompliceret historie, der begyndte fantastisk, men desværre ender ulykkeligt her, fortalte han.