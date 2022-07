Kæmpe hyldest til Dissing: 'Tak, tak, tak'

Dansk musik mistede mandag et stort navn, da Povl Dissing gik bort i en alder af 84 år.

Han døde i sit hjem, hvor han var omgivet af sine nærmeste, fortalte familien tirsdag til Ritzau.

Foto: Jonas Olufson

En lang række kendte danskere var tiden efter den triste nyhed ude på sociale medier for at hylde den folkekære sanger.

'Hvilken stemme der nu er blevet tavs. Hvilken kunstner vi nu skal sige farvel til. Hvilket menneske Povl Dissing dog var. Tak for alt det du gav os. Det var helt særligt. Tak. Tak. Tak,' skrev politiker Uffe Elbæk blandt andre.

'Tak for sangene, Povl Dissing! I særklasse en ener i dansk musik,' skriver journalist og politisk analytiker hos DR, Jens Ringberg på Twitter.

Også den tidligere minister og nuværende medlem af Folketinget for Socialdemokratiet Benny Engelbrecht hylder Dissing.

'Tak for alt spillemand. Povl Dissing 1938 - 2022,' skriver han på Twitter, hvor han også har tilføjet et hjerte og en grædende emoji.

'For evigt taknemmelige'

Også det danske band L.I.G.A., der tidligere har udgivet sangen 'Den første gang', hvor de samplede Povl Dissings stemme, takker ham.

'Kære Povl Dissing. Du har været med til, at ændre vores liv. Vi har dig med på scenen ved hvert eneste koncert. I 2013, lagde du din tillid i 3 unge mennesker og lod os bruge din stemme - En gave vi er for evigt taknemmelige for. Må du hvile i fred. Tak, for alting,' skriver de på Facebook.

'Sikke en stemme. Sikke en karisma. Sikke en trodsighed. Sikke en lang karriere og langt liv. Hvil i fred Povl,' skriver Dan Rachlin også på Facebook.

Hyldes i Tønder

Også ude i det virkelige liv skal Povl Dissing denne sommer hyldes.

Det sker blandt andet, når Tønder Festival løber af stablen i slutningen af august. Festivalen havde planlagt en hyldestkoncert til Povl Dissing, og den plan holder de fast i. Det oplyser festivalen på Facebook.

'Det er med stor sorg, at vi har modtaget beskeden om, at Povl Dissing er død. Vores tanker går til familien. Vi gennemfører vores store Povl Dissing-hyldestkoncert torsdag i Telt 1. En koncert, vi ved, Povl havde set frem til. Tak for musikken. Æret være dit minde,' skriver Tønder Festival, der i november igjorde Pocl Dissing til det første medlem af deres nystartede Hall of Fame for folkroots-musikken.