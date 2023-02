Kæmpe kaos i retten: Sag mod Robert Hansen udskudt

Robert Hansen er tiltalt for vold mod ekskæresten Nynne Larsen. Over for Ekstra Bladet vil han ikke erkende, at han har slået hende. - Vi tager den i retten, siger han. Han skal stå skoleret i retten 21. og 22. februar, oplyser anklagemyndigheden til SE og HØR

Knap havde skuespiller Robert Hansen nået at indfinde sig i Retten på Frederiksberg tirsdag, før sagen mod ham blev udskudt.

Retten skulle have behandlet en sag over to retsdage, hvor Robert Hansen var tiltalt for to tilfælde af vold og et enkelt tilfælde af grov vold.

Det ene forhold drejer sig ifølge anklageskriftet om en hændelse i en ferielejlighed i spanske Fuengirola, hvor Robert Hansen 15. juli angiveligt skulle have slået forurettede flere gange i ansigtet med knyttet hånd og siden sparket forurettede i ribbenene.

Men anklagemyndigheden har ikke kunnet få svar på, om spansk politi fortsat efterforsker sagen, og derfor blev det af dommeren vurderet, at sagen ikke kan fortsætte som planlagt.

- Vi synes, at det er et stort problem, at der er fremsendt et anklageskrift til retten 22. september, når vi ikke ved, hvad der foregår i Spanien. Det vil blive noget rodet noget, hvis vi ikke kan behandle det hele sammen.



- Det er ærgerligt, at det ikke er blevet afklaret fra politiets side, om sagen i Spanien er afsluttet. Dermed mener vi, at det er mest hensigtsmæssigt, at sagen bliver udskudt til, at vi ved, hvad der sker med sagen i Spanien, så vi kan behandle hele sagen her i retten, lød det fra dommeren, som havde trukket sig tilbage for at votere med de to domsmænd i sagen.

Vil lukke det kapitel

Til Ekstra Bladet kunne Robert Hansen efter tirsdagens korte retsmøde fortælle, at han faktisk ærgrer sig over, at sagen udskydes.

- Jeg har jo ikke fået en god nats søvn i jeg ved ikke, hvor lang tid. Det er enormt psykisk stressende det her. Sådan ikke at vide og vågne med et sæt og tænke 'hvad fanden er klokken, hvad skal jeg, hvem siger hvad og hvorfor', sagde han og fortsatte:

- Jeg trænger i den grad til at få lukket ned for det kapitel. For det første er det så lang tid siden, men jeg er også et helt andet sted nu, og det her fylder bare rigtig meget.

Robert Hansens ekskæreste, realitydeltager Nynne Larsen, har tidligere fortalt om netop den episode i Spanien, der endte med, at de begge blev varetægtsfængslet på ferien. Efterfølgende gik Robert Hansen og Nynne Larsen fra hinanden.

Nynne Larsen klappede helt i, da Ekstra Bladet mødte hende på den røde løber, og spurgte til retssagen mod Robert Hansen

Anklaget for vold med guitar

Ud over sagen i Spanien er Robert Hansen tiltalt for i november 2020 på skuespillerens adresse på Frederiksberg at have slået forurettede med knytnæve.

Det andet forhold drejer sig ifølge anklageskriftet om grov vold, hvor Robert Hansen i marts 2021 angiveligt har tæsket forurettede med en guitar med en sådan styrke, at guitaren er gået i stykker som følge af episoden.

Hvornår byretten kan tage stilling til, om Robert Hansen er skyldig i de nævnte forhold, er ikke fastlagt endnu.