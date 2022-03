Kæmpe kovending: Er ikke spidskandidat

Det er gået lidt for stærkt med nyheden om 'Luksusfælden'-eksperten Jan Swyrtz, der angiveligt skulle være spidskandidat for Lars Løkkes parti Moderaterne.

Over for B.T. fortæller medstifter og kommunikationschef hos Moderaterne Jeppe Søe, at der hos partiet ikke er taget stilling til, hvem der skal stille op for partiet.

Og der derfor er tale om en and.

- Jeg kan bekræfte, at han har taget kontakt til os, men vi har slet ikke taget stilling til, hvem der kommer til at stille op for os. Han står på en liste af potentielle navne, men den står der flere end 100 personer på, lyder det.

Til Ekstra Bladet fortæller Jeppe Søe, at han ikke ved, hvor Jan Swyrtz i første omgang havde det fra, at han skulle være spidskandidat.

- Jeg kunne jo læse det i Se og Hør, og det overraskede mig. Jeg kan jo bare sige, at vi sætter det endelige hold grundlovsdag.

Han kalder brøleren for 'decideret pinlig', fordi medierne tirsdag ikke har kontaktet partiet for at tjekke, om det var korrekt at Jan Swyrtz var opstillet for partiet, og han fortæller, at partiet først har planer om at melde kandidater ud 5. juni.

- Man skal som minimum lige ringe. Jeg ved ikke, hvor de har det fra.

Han ønsker ikke at sætte flere ord på, hvordan Jan Swyrtz kan have troet, at han skulle opstilles som spidskanidat.

Swyrtz bekræfter bommert

Da Ekstra Bladet tirsdag eftermiddag fanger Jan Swyrtz på telefonen, bekræfter han, at der er sket en fejl, da han tidligere tirsdag fortalte medierne - heriblandt Ekstra Bladet - om sin politiske fremtid.

- Jeg kan kun forholde mig til, at det er rigtigt, at 5. juni bliver kandidaterne for Moderaterne præsenteret, og det er jo sådan, virkeligheden er. Men det er altså sket, og historien er kommet ud, før den skulle det, siger Jan Swyrtz og indrømmer, at han faktisk ikke på nuværende tidspunkt ved, om han bliver opstillet for partiet.

Men én ting har han allerede nu lagt mærke til.

- Det at gå ind i politik er noget helt andet end at være hos mit solide bagland i 'Luksusfælden'. Der en en helt anden pressedækning, som jeg aldrig har oplevet i mit liv. Det er som at være i et farvand fyldt med hajer. Jeg må nok indrømme, at jeg har meget at lære, hvis jeg skal være politiker i min fremtid.

Negativt at være kendt

Han peger selv på, at det måske ikke er en fordel i denne situation, at han er et kendt ansigt fra tv - en B-kendis, som han selv beskriver sig.

- Det gør bare, at øjnene måske mere er rettet på mig, end hvis jeg bare havde været uden for mediernes søgelys i forvejen. Jeg havde slet ikke set det her komme. Overhovedet. Så jeg er bare nødt til at forholde mig til virkeligheden, hvor Moderaterne siger, at de kommer med kandidaterne 5. juni - og der er ikke nogen kandidater før det.

- Jeg er spidskandidat, for det går jeg i min egen fri fantasi og forestiller mig, men det vil jo være forkert at gå og sige det. Det er ikke noget, vi bare kan melde ud, for så længe man ikke har taget den endelige beslutning, er det bare i min fantasi, at jeg er spidskandidat, siger han og bekræfter, at han selv har kontaktet partiet med henblik på at blive opstillet hos dem.

Men først om små tre måneder vil det altså vise sig, om Jan Swyrtz ender med at blive spidskandidat - eller overhovedet opstillet hos partiet.