Kæmpe kovending: Nu vil de ud af Rusland

Flere og flere virksomheder vælger efter den seneste tids opmærksomhed at dreje nøglen om på deres foretagener i Rusland, og nu er virksomheden Brødrene Hartmann en af dem.

Det skriver Finans.

Virksomheden, der har Christian Stadils selskab Thornico som hovedaktionær, købte i begyndelsen af 2021 en fabrik i Rusland til produktion af emballage, og flere medier heriblandt Ekstra Bladet har den seneste tid kunnet beskrive, at virksomheden fortsatte produktionen trods de mange sanktioner mod Rusland som følge af invasionen af Ukraine.

Nu er det dog slut, oplyser selskabet ifølge Finans i en fondsbørsmeddelelse, hvor det fremgår, at man vil sælge den russiske del af virksomheden.

'Beslutningen er truffet med henblik på at forlade Rusland, hvor det nuværende politiske og økonomiske klima forhindrer realiseringen af Hartmanns forretningsplan i landet', lyder det i meddelelsen.

Helt enig

Over for Finans har den administrerende direktør i Brødrende Hartmann A/S uddybet beslutningen:

'Efter vores tidlige beslutning om at standse eksportsalget til Rusland og investeringerne i vores fabrik i kølvandet på den russiske invasion af Ukraine har vi nu besluttet at sætte vores fabrik i Rusland til salg og forlade landet. I det nuværende miljø kan vi ikke realisere den vækstplan, der lå til grund for investeringen i fabrikken i fjor', udtaler han til mediet.

Christian Stadil, der som ejer og administrerende direktør af Thornico-koncernen ejer 68 procent af aktierne i Brødrene Hartmann A/S, har over for B.T. ikke ønsket at udtale sig om processen.

Han lader dog over for mediet forstå, at han er 'helt enig i den beslutning, der er truffet' om at sælge den russiske del af selskabet.

Ekstra Bladet har siden onsdag forsøgt at få en uddybende kommentar fra Christian Stadil, men det har ikke været muligt.

I rækken af selskaber, der har besluttet at give efter for presset om at forlade Rusland den seneste tid, kan nævnes Danfoss, Jysk og Carlsberg.