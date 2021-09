Kæmpe kovending: Skal alligevel skilles

Rolf Sørensen og hans kone skal alligevel skilles. Det til trods for at de for nylig trak deres planer om skilsmisse tilbage

I oktober sidste år meldte tidligere cykelrytter Rolf Sørensen og hustruen, Susanne Sørensen, ud, at de skulle skilles, efter Rolf Sørensen i en længere periode havde kæmpet med et alkoholmisbrug, som han var gået i behandling for.

Siden trak de dog skilsmissen tilbage og fortalte, at de ville arbejde på at få forholdet til at fungere - blandt andet ved hjælp af terapi.

Desværre lykkedes det ikke, og parret har nu kastet håndklædet i ringen. De skal derfor skilles.

Det skriver Alt for damerne.

Til ugebladet fortæller Susanne Sørensen, at det er hende, der har taget beslutningen om, at hun og Rolf Sørensen ikke længere skal være ægtefolk.

- Vi er begge to smadderkede af, at det ikke lykkedes at redde vores ægteskab. I begyndelsen af året troede jeg virkelig, at jeg havde det i mig at kunne tilgive. Der er en stor kærlighed i at kunne rumme, at der er et bump eller tre i ens ægteskab, når man har været sammen så længe. Men jeg kunne mærke, at jeg ikke har lyst til at blive det mennesker, jeg var på vej til at blive, siger Susanne Sørensen til Alt for damerne.

Rolf Sørensen skal skilles. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ønsker ham det bedste

Her fortæller hun videre, at hun ikke længere 'kan hjælpe Rolf', men at hun ønsker ham alt det bedste i fremtiden.

51-årige Susanne Sørensen gør det også klart, at de to ikke går fra hinanden, fordi de ikke elsker hinanden længere, men at forholdet ikke længere fungerer.

Ifølge Susanne Sørensen vil de dog bestræbe sig på at have en god fremtid sammen 'hver for sig'.

Rolf og Susanne Sørensen skal alligevel skilles. Foto: Mogens Flindt

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Rolf Sørensen, men han er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Rolf og Susanne Sørensen har været sammen siden 1992 og har tre børn. Parret boede næsten 20 år i Italien, da Rolf Sørensen var aktiv rytter.

For nylig solgte Rolf og Susanne Sørensen deres tidligere fælles hjem i Vedbæk, hvor de har boet i en række år. Villaen på omkring 300 kvadratmeter udbød de til 12.750.000 kroner.