Kæmpe kovending: Trækker politi-anmeldelse af Pride tilbage

Det var formentlig ikke meget, Københavns Politi nåede at gøre ved Jobbe Pilgaards anmeldelse af Nørrebro Pride.

Anmeldelsen kom nemlig onsdag, men allerede fredag har han trukket den tilbage igen.

Det skriver han på Facebook i en opdatering af det oprindelige opslag.

'Update: Tak til alle jer, der har givet mig indsigt i denne sags kerne. Jeg har trukket anmeldelsen tilbage, fordi jeg ikke mener, at sitationen er så simpel, som jeg først antog. Godt man aldrig bliver for gammel til at lære,' skriver Jobbe Pilgaard i opdateringen, som han afslutter med at ønske alle en god Pride.

Ikke velkomne

Den oprindelige anmeldelse lavede Jobbe Pilgaard, som er gift med tv-vært Hans Pilgaard, fordi han mente, Nørrebro Pride agerede racistisk til deres arrangement lørdag.

Hvide, heteroseksuelle personer var nemlig ikke velkomne. Det faldt Jobbe Pilgaard for brystet i en sådan grad, at han indgav en anmeldelse.

'Jeg har i dag anmeldt Nørrebro Pride for racisme til Københavns Politi.'

'Det har jeg gjort, fordi man ikke er velkommen til deres arrangementer, hvis man er hvid eller heteroseksuel. Og fordi man skal gå bagerst i deres parade, hvis man er dette,' skrev han i opslaget.

Det er det samme opslag, som han siden har opdateret med, at han er blevet klogere på situationen og derfor har trukket sin anmeldelse tilbage.