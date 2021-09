Kæmpe lønforskelle: - Det er pinligt

Onsdag aften var Ditte Ylva Olsen dukket op til gallapremieren på storfilmen 'Margrete den Første' - en film, der først og fremmest er kendetegnet ved at have en stærk kvinde som hovedkarakter.

Og selvom den 44-årige skuespiller, der blandt andet er kendt fra tv-serien 'Dicte', glædede sig til at skulle ind og se filmen, var der også tid til at tale lidt om netop stærke kvinder.

Den seneste tid har skuespillere som Birthe Neumann og Lotte Andersen nemlig sat fokus på tabuet om løn og det store løngab, der er mellem mandlige og kvindelige skuespillere i Danmark, og det er en problematik, Ditte Ylva Olsen kan nikke genkendende til.

- Det er noget, jeg har en meget stærk holdning til. Jeg synes, det er frygteligt, og jeg har oplevet det flere gange. Lige nu står jeg en lillebitte smule i det, og der er i den grad noget om snakken.

- Det er pinligt. Det er tit os kunstnere, der går først med at være for queer og for klima, og så er det bare så pinligt, at vi bare halter bagud på det område. Der er jo 30 procents løngab mellem mænd og kvinder, vel at mærke med sammenlignelig anciennitet, lød det fra Ditte Ylva Olsen til Ekstra Bladet.

Ditte Ylva Olsen til gallapremiere i Imperial. Foto: Henning Hjorth

Afslørede løn

Over for Politiken afslørede Birthe Neumann i starten af august, at hun tjente 'en tiendedel' af tre millioner kroner på sin hovedrolle i 'Pagten', og dermed tog hun hul på debatten.

Også til Politiken kunne Lotte Andersen følge op med en fortælling om, at hun i 2017 fik 10.000 kroner mindre om måneden end sine mandlige kolleger, Lars Brygmann og Ole Thestrup, da de spillede 'Erasmus Montanus' på Aarhus teater.

Og det har Ditte Ylva Olsen stor respekt for.

- Jeg talte faktisk selv om det til P1 sammen med en masse andre skuespillere, men så blev jeg anonymiseret, fordi jeg tror, de er så vant til at anonymisere den slags. Men jeg havde faktisk taget stilling til, at jeg godt ville sige det, sagde hun og tilføjede:

- Men der er helt klart også nogle ting, som jeg ikke har lyst til at snakke om, fordi man godt kan være bange for at komme i bad standing.

For eksempel har hun ikke for nuværende lyst til at gå i detaljer med det, hun står i for øjeblikket.

- Jeg kan ikke komme nærmere ind på det, men jeg har prøvet det før, og det er noget, der stadig foregår lige nu og her.

