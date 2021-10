Kæmpe lykke: Mathilde Gøhler har født

Kendisparret blev tirsdag forældre for anden gang

Tirsdag kom der et nyt medlem til familien hjemme hos Remee og Mathilde Gøhler.

Det afslører de begge i et opslag på Instagram, hvor de har delt samme billede.

'Vores lille vidunder kom tirsdag aften,' skriver Mathilde Gøhler, mens musikproduceren har knyttet lidt andre ord til sit billede:

'Alt kærlighed i verden i vores arme. Vi er mere end taknemmelige,' skriver Remee.

Parret er i forvejen forældre til datteren Kenya, på seks år mens Remee også har en datter fra et tidligere forhold.

Ekstra Bladet mødte for nylig Remee på den røde løber, hvor han fortalte, at de var helt forberedte og klar til fødslen. Her åbnede Remee også op omkring de problemer, som seerne i deres realityprogram på discovery+ har kunnet følge med i i den seneste sæson.

- Efter syv års forhold går alle gennem ting og sager. Men det vigtigste er jo, hvordan man i sidste ende klarer det med familien, lød det fra Remee, inden han slog fast:

- Og det skal vi nok klare.

Remee fortæller, at han og Mathilde er klar til, at barn nummer to melder sin ankomst Se da Ekstra Bladet mødte Remee på den røde løber.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra parret, men det har endnu ikke været muligt.