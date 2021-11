Kæmpe lykke: Zanka er blevet far

2021 har været lidt af et år for Mathias 'Zanka' Jørgensen og Nanna Marie Ottosen.

Parret blev i sommer forlovet, og nu er endnu en stor begivenhed sket for dem. De er nemlig blevet forældre til en søn.

Det afslører Nanna Marie Ottosen i et opslag på Instagram, hvor hun har delt en række billeder af familien.

'6 chicken wings, en helveds masse prostaglandiner, et akut kejsersnit og en overdosis affektion senere. Velkommen til verden, Axel Edward. Velkommen til verden, søn,' skriver hun på det sociale medie og sender en tak til 'Zanka' for et eminent samarbejde.

'Min kærlighed for og til dig er ad infinitum,' slutter hun.

Mathias 'Zanka' Jørgensen er startet inde fire gange i træk for Brentford. Foto: Paul Terry/Ritzau Scanpix

Nanna Marie Ottosen fortalte i maj, at familienforøgelsen var på vej.

- Et samarbejde jeg har indgået med @mzanka, som jeg har glædet mig til at dele med jer. Mere info følger, skrev hun dengang på Instagram.

Over for Ekstra Bladet bekræftede Mathias 'Zanka' Jørgensens agent, Maria Høgh Jacobsen, den glædelige nyhed, som altså nu er blevet en realitet.

Det er ikke kun på privatfronten, at det kører for den 31-årige danske landsholdsspiller.

Også på fodboldbanen nyder han i øjeblikket stor succes for Premier League-klubben Brentford. Her er han startet inde de seneste fire gange for oprykkerne, der ligger nummer 12 i den bedste engelske fodboldrække.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra parret, men det har endnu ikke været muligt.