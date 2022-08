Kæmpe millionbeløb: Køber villa i Vedbæk

Popstjernen Burhan G har fået en ny og eksklusiv adresse.

Fra 1. juli har den 39-årige hitmager hjemme i en 188 kvadratmeter stor villa i Vedbæk i Nordsjælland lige ud til vandet, skriver Se og Hør i ugens blad.

Oplysningen bekræftes af Tinglysningen, hvor det fremgår, at skødet på ejendommen blev underskrevet 27. juni.

Det nye hjem har Burhan G måttet slippe hele 11.250.000 kroner for, og for den pris har han udover de mange kvadratmeter også fået let adgang til sønnen Dallas, som han har med ekskæresten, Sarah Zobel.

Zobel bor nemlig ganske tæt på Burhan G's nye hjem i en villa, som hun sidste år betalte intet mindre end 13,7 millioner kroner for.

Burhan G og Sarah Zobel dannede par fra 2012 til 2017. De har sammen sønnen Dallas. Foto: Mogens Flindt

Vendte underskud

De omtrent 11 millioner, Burhan G har betalt for det nye hjem, har dog formentlig ikke ruineret popstjernen. I 2021 lykkedes det ham at vende et underskud til et overskud i millionklassen i virksomheden Genc ApS.

Annonce:

Året var også økonomisk fornuftigt på andre punkter for popsangeren, der har det borgerlige navn Burhan Genc. Han tjente nemlig også gode penge, da han solgte sin villa i Søllerød.

Huset nåede kun at være til salg i 24 dage, før den 177 kvadratmeter store, moderne 80'er-ejendom blev solgt.

Burhan G ville i først omgang have 12,8 millioner, men fik 11,8 millioner kroner for huset, som han købte tilbage i februar 2019.

Dengang gav pop-smeden 7,5 millioner for det, så trods nedslag i prisen fik han 4,3 millioner kroner ud af salget af de fem værelser og en 1200 kvadratmeter stor grund.