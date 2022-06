Kæmpe millionnedslag: Nu er Valdemars Slot solgt

Valdemars Slot på Tåsinge er nu officielt blevet overdraget til den nye ejer.

Det skriver Se og Hør.

Af oplysninger fra Tinglysningen, som Ekstra Bladet ligeledes har gennemgået, fremgår det, at 43-årige Louise Albinus, der er søster til Caroline Fleming, nu alene er ejer af slottet.

Valdemars Slot blev sidste år sat til salg for 165 millioner kroner, men prisen endte ifølge Tinglysningen med at blive en del lavere.

Slottet blev nemlig overdraget for 106.300.000 kroner - i omegnen af 60 millioner kroner mindre, end udbudsprisen ellers lød på til at starte med.

Overdragelsen sker efter en årelang konflikt mellem Louise Albinus og Caroline Fleming om, hvem der havde rettighederne til Valdemars Slot, som risikerede at blive opkøbt af en udenlandsk investor, hvis ikke de nåede til enighed.

I sidste ende valgte Louise Albinus dog at byde på slottet.

De penge, som slottet er blevet solgt for, tilfalder ifølge Se og Hør Valdemars Slot Gods A/S, som Louise Albinus og Caroline Fleming hver ejer halvdelen af.

Valdemars Slot er nu officielt solgt. Foto: Asger Olsen A/S

Lukker for offentligheden

Louise Albinus overtog officielt slottet 15. maj, og i den forbindelse holdt hun en reception, hvor hun fortalte mere om fremtiden for de historiske bygninger.

Her fortalte hun blandt andet, at slottet, der indtil nu har fungeret som museum, i fremtiden vil blive lukket af for offentligheden.

Årsagen er, at der ganske enkelt ikke er noget indbo tilbage. Inventaret er nemlig ejet af Louise Iuel Albinus nevø, Alexander, som er søn af Caroline Fleming, og det er derfor blevet fjernet fra slottet.

- Derfor håber Nikolaj (Albinus, hendes mand, red.) og jeg meget på jeres forståelse og opbakning, når jeg siger, at slottet ikke kan forblive åbent som museum. For der er ganske enkelt ikke noget at vise frem, sagde hun i den forbindelse og understregede, at det blandt andet også er slut med koncerter og julemarkeder på slottet.

Det er planen, at indboet fra Valdemars Slot skal sælges på auktion.