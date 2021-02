Kæmpe narko-gæld: Det reddede mig ud af mit misbrug

Da Jonas Evaristi kom hjem fra et luksuriøst ophold på 'Paradise Hotel' i Mexico stod livet på fest, arrangementer og meget opmærksomhed.

Det var svært for den dengang 19-årige Jonas Evaristi at følge med, og det satte gang i et større kokainmisbrug, som han under corona-nedlukningen har kæmpede sig ud af.

- Jeg har været 'clean' i tre måneder nu, fortæller den nu 21-årige til Ekstra Bladet. Han var ude, hvor han til sidst ikke kunne bunde, og det endte med at være hans wake up-call.

Kæmpe gæld

- Jeg endte med at have en gæld på 50.000 kroner til de forkerte menensker. Hver gang, jeg fik løn, gik pengene til mine venner, som jeg også skyldte penge. Og det var bare en ond spiral, som jeg ikke kunne komme ud af, fortæller han.

Gode råd til at afhjælpe et misbrug Hvis du er i et misbrug eller kender nogen, som er, så er der meget hjælp at hente. Isabella Koppel er daglig leder i Novavi Stofrådgivningen. Hun har nogle gode råd til at komme ud af et misbrug: - Bliv klog på de fordele, der er ved at stoppe med at ryge hash. Især når trangen melder sig. - Find ud af hvilke situationer, trangen melder sig i. Så vidt muligt undgå disse situationer. - Find ud af, hvorfor du egentlig ryger - er det kedsomhed, en vane, for at få ro i hovedet, glemme svære ting eller noget andet. På den måde kan man finde nogle gode alternativer i stedet. - Det er vigtigt at finde nogle, som kan støtte en i at holde op. Det kan være venner, kæreste, familie eller et behandlingscenter. Vis mere Luk

Vendepunktet for den tidligere reality-deltager var da hans gode venner tilbage i april 2020 begyndte at falde fra. Der indså han, at misbruget ikke kunne blive ved.

- Jeg var så langt ude, at jeg sad alene i min lejlighed og tog baner på en helt almindelig hverdag. Kokainen blev på en måde et kunstigt åndedræt. Så jeg blev nødt til at bede om hjælp.

Frygtede sin fars reaktion

Jonas var i vildrede og måtte bide stoltheden i sig og bede om hjælp hos sine forældre.

- Jeg frygtede min fars reaktion. Han er fra Chile og er, lad os sige en smule temperamentsfuld. Coke er ikke noget, man gør i hans kultur, så jeg frygtede virkelig hans reaktion. Min mor er sygeplejerske og har faktisk spurgt mig nogle gange gennem tiden, om jeg havde noget at fortælle. Så hun har nok godt vidst det, men jeg benægtede gang på gang.

Det er gratis at søge hjælp, hvis du er i et misbrug Jonas gik til sine forældre, som betalte hans gæld af. Men det ændrede ikke på trangen til at tage stoffer. Derfor søgte Jonas professionel hjælp. Alle har ret til gratis misbrugsbehandling. - Jeg gik til behandlingssamtaler, hvor jeg mødte nogle unge, som var ligesindede. Jeg havde brug for at vide, at jeg ikke var den eneste, som havde det her problem og så havde jeg brug for noget reflektion. Og det fik jeg gennem de her ungdomsmøder, som jeg kom til gennem Københavns Kommune, fortæller Jonas. Det står på kommunens hjemmeside, hvor man kan få hjælp, eller man kan ringe til private udbydere som Novavi Stofrådgivningen. Her kan man ringe og få vejledning på tlf 3059 3733. Det fortæller Isabella Koppel, som er daglig leder i Novavi Stofrådgivningen. Også Dansk MisbrugsBehandling og Behandlingscenter Tjele tilbyder fortrolige samtaler med en misbrugsrådgiver døgnet rundt.

- På trods af at jeg frygtede deres reaktion, så var de meget milde og støttende. Det handlede jo ikke om pengene, de hjalp mig med at betale, men om mit helbred.

Taknemmelig

Jonas er ude på den anden side og har lagt misbruget fuldstændig fra sig. Derfor kan han se det hele fra et andet perspektiv.

- Jeg tør slet ikke tænke på, hvor mange penge, jeg har brugt. Det er omkring 7-9 tusinde om måneden. Det kunne have været brugt på en bil, møbler eller noget fornuftigt.

- Jeg er rigtig glad for den tålmodighed og støtte, jeg har fået fra mine forældre men også fra mine søskende og venner. Kokain er en modbydelig ting. Man skal bare være ærlig og bede om hjælp.