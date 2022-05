Kæmpe nedtur: Har mistet en milliard

Ree-familien med Karsten i spidsen havde et yderst hårdt år på finansmarkederne i 2021, men pengetanken bugner stadig

2021 var et hårdt år for de fleste aktieinvestorer, og Karsten Ree var ingen undtagelse.

Det viser de netop offentliggjorte regnskaber i hans holdingselskaber.

I selskabet Karsten Ree Holding B, som Karsten Ree ejer med sine tre sønner, William, Oliver og Christian, men som han selv reelt styrer, var underskuddet i 2021 på 819.423.411 kroner.

Regnskabet viser, at underskuddet primært skyldes fejlslagne investeringer i værdipapirer - altså aktier og obligationer.

'Årets resultat er påvirket væsentligt af kurstab på værdipapirer. Ledelsen havde forventet et positivt resultat for 2021 for såvel koncernen som moderselskabet, og resultatet er således ikke i overensstemmelse med forventningerne,' skriver ledelsen.

Dermed blev de fire Ree-medlemmer en hel del fattigere i løbet af 2021, men i selskabet råder de stadig over en formue, som langt de fleste ville misunde.

Egenkapitalen lød ved udgangen af 2021 på 2.111.117.716 kroner - altså 2,11 milliarder kroner. Det er dog en markant nedgang i forhold til året inden, hvor beløbet var 2,93 milliarder.

Ledelsen skriver videre i regnskabet, at de forventer et positivt resultat i det igangværende år, men at det afhænger af kursudviklingen på aktiemarkedet.

76-årige Karsten Ree er privat gift med Janni Ree, der blandt andet er kendt fra tv-programmet 'Forsidefruerne'. Foto: Tariq Mikkel Khan

Nedtur på nedtur

I Karsten Ree Holding C, som rigmanden selv ejer 100 procent af, bød 2021 på et underskud på 180.232.705 kroner, hvor stort set det hele skyldtes tab på investeringer i værdipapirer.

Sidste år var overskuddet på godt 16 millioner kroner efter skat, og pengetanken har da også råd til at dække sidste års tab.

Ved udgangen af 2021 lød egenkapitalen på 391.324.630 kroner - en nedgang i forhold til de 569.509.719 kroner, beløbet 12 måneder tidligere var.

Karsten Ree Holding C ejer mellem 10 og 15 procent af Karsten Ree Holding B, hvorfor den del af det selskabs underskud og egenkapital også er medregnet her.

Milliardtab

Karsten Ree og sønnerne driver også selskabet KR Holding A. Her var underskuddet i 2021 på 56.566.475 kroner - igen på grund af investeringer, men også her er der mere end rigeligt råd til at komme igennem krisen.

Egenkapitalen lød ved årets udgang på 226.166.315 kroner.

Samlet set rammer tabet for 2021 dermed en lille milliarder kroner for Ree og sønnerne.

Til Finans sagde Karsten Ree i marts, at den senest tid har været den hårdeste, mens han har investeret.

- Mine investeringer har været negative meget længe. Jeg kan ikke andet end håbe på, at det snart bliver bedre, men jeg kan faktisk ikke huske, at det på noget andet tidspunkt er gået så meget nedad i så lang en periode. Hverken it-boblen i starten af 00’erne, finanskrisen eller andre kriser har ramt på samme måde, sagde han dengang.

Her fortalte han også, at han blandt andet har penge placeret hos tech-giganter som Facebook, Amazon, Tencent og Google og de danske energiselskaber Ørsted og Vestas, ligesom han også ejer andele af en række danske virksomheder.

Ekstra Bladet har forsøgt at få kommentar fra Karsten Ree, men han har ikke lyst til at udtale sig på nuværende tidspunkt.