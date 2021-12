Kæmpe nyhed

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Kærligheden blomstrer i den grad mellem den populære danser Morten Kjeldgaard og 'Den store bagedyst'-finalist, Frederik Haun.

De har nemlig sagt ja til at gifte sig med hinanden, da Frederik Haun gik på knæ. Det deler begge parter på det sociale medie Instagram.

'Vi vandt hinanden', skriver Frederik Haun kortfattet til et billede af det glade par, der står og kysser, mens et andet billede viser to hænder med ringe på, der holder i hånd.

Hans forlovede er den dygtige 'Vild med dans'-deltager Morten Kjeldgaard, som han har dannet par med i tre år.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra parret, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

