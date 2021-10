Kæmpe overraskelse på scenen: Hyldet af dronningen

Ulf Pilgaard fik søndag overrakt ridderkorset på scenen af dronning Margrethe under sin sidste optræden i Cirkusrevyen

Ulf Pilgaard blev på den sidste aften af dette års Cirkusrevy overrakt ridderkorset af dronning Margrethe, som kom op på scenen for at præsentere det for ham.

Det skete, efter Ulf Pilgaard netop havde afsluttet sin sketch, hvor han spillede dronning Margrethe. Umiddelbart efter forestillingen deler Ulf Pilgaard, Lisbet Dahl og resten af Cirkusrevyen et glas vin med dronningen, fortæller Ekstra Bladets folk på stedet.

Det er Ulf Pilgaards sidste sæson i Cirkusrevyen, som han har lavet i 40 år.

Ulf Pilgaard har spillet dronningen utallige gange gennem årene i Cirkusrevyen. Her i 2006. Foto: Thomas Wilmann/Ritzau Scanpix

