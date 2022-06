Kæmpe sorg: Christiane mister sit barn

Tv-værten Christiane Schaumburg-Müller og hendes forlovede, Daniel Åxman, er ramt af en ubærlig sorg.

Parret har mistet deres lille ufødte søn.

I et opslag på Instagram beskriver Christiane Schaumburg-Müller lørdag formiddag, hvordan sorgen har ramt dem.

'I 21 uger bar jeg dig i maven - ventede så ængsteligt på at få dig i mine arme. Du blev til i kærlighedens tegn og fra dag et af graviditeten har vi elsket dig og ventet på dig med længsel. Halvvejs blev dit stoppested og i torsdag fødte jeg dig - den fineste dreng. Du er en stjerne på himlen nu. Smukkeste du', skriver hun.

Tynget af sorg

Tabet af sønnen, der ifølge opslaget har fået navnet Columbus, efterlader hende i det hun selv kaldet et 'følelsesmæssige hul'.

'SORG tynger vores hjerter og lige nu prøver jeg at navigerer i det følelsesmæssige hul og kaos i min krop. Smerten og sårbarheden er en konstant. Heldigvis er vores anker vores tre elskede sammenbragte børn og vores stærke kærlighed til livet og hinanden. Drømmen om en fremtidig familieforøgelse er ikke slut - og lige nu skal der fokuseres på det smukke vi har for at kunne komme tilbage og finde styrken til at kæmpe for det, vi så højt ønsker, skriver hun.

Christiane Schaumburg-Müller er i mor til sønnen Constantin fra 2016, som hun har sammen med rapperen Liam O'Connor, mens Daniel Åxman har to døtre fra et tidligere forhold. Drengen, Christiane Schaumburg-Müller ventede, var hende og Daniel Åxmans første fælles barn.

I marts kunne parret fortælle, at de var blevet forlovet og skal giftes. Foto: Anthon Unger

I april kunne de glade fortælle, at de skulle være forældre til efteråret. Det gjorde de i et opslag på hendes instagram-profil.



Støtte og omsorg

I dag benytter tv-værten Instagram til at sende en tak til både sine nærmeste og til sygehuset, der tog imod Columbus.



'Tak til vores familie og venner for al den fantastiske støtte og omsorg i har givet os og stadig giver. Betyder alverden i denne svære tid.

Og tak til Herlev hospital (Helle, Elif, Benedicte, Nina, Olav (Riget) og Malene)) for fantastisk omsorg, diskretion, overskud og professionalisme'.

Ekstra Bladet har været i kort kontakt med Christiane Schaumburg-Müller, der bekræfter den triste nyhed.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

