Kæmpe succes: Bedste resultat nogensinde

Andrea Elisabeth Rudolphs virksomhed, Rudolph Care A/S, har leveret rekordregnskab

Selvom 2021 for iværksætter og tidligere tv- og radiovært Andrea Elisabeth Rudolph startede med den triste besked, at hun var ramt af brystkræft, endte året i triumf.

Ikke bare kunne den 45-årige stifter og direktør af Rudolph Care A/S i efteråret dele den glædelige nyhed, at hun var blevet erklæret kræftfri. Nu viser det nyligt udkomne regnskab i creme-virksomheden også, at 2021 blev rekordår.

Bruttofortjenesten, der er virksomhedens omsætning fraregnet en række omkostninger, nåede for 2021 knap 32 millioner kroner. I regnskabsåret 2020 lød bruttofortjenesten på 25,7 millioner kroner. Det er en stigning på omtrent 25 procent.

Virksomheden kan da også fremlægge flotte grønne tal på bundlinjen. Resultatet for året lyder på 13.850.461 kroner mod 10.162.016 kroner i 2020.

Andrea Elisabeth Rudolph er gift med den tidligere håndboldspiller Claus Møller Jakobsen. Foto: Anthon Unger

I en pressemeddelelse forklarer Andrea Elisabeth Rudolph, der stadig er sygemeldt, at hun er yderst tilfreds med resultatet.

'2021 har været præget af de organisatoriske og daglige forandringer, som min sygemelding i begyndelsen af året medførte. Vi er en lille virksomhed, og det er klart, at det har påvirket både ansatte og aktiviteter,' siger hun og fortsætter:

'Jeg synes, resultatet beviser, at vi trods turbulens driver en yderst sund forretning, der leverer gode produkter og samtidig agerer ansvarligt.'

Ramt af corona

Resultatet betyder, at Rudolph Care A/S har haft overskud til at foretage flere investeringer, oplyser de i den medfølgende beretning fra ledelsen.

Det ses da også tydeligt, hvis man kaster et blik på værdien af de aktier og selskabsandele, virksomheden ejer. Beløbet er siden 2020 steget med 11,7 millioner kroner.

Også selskabets egenkapital er steget betragteligt fra 40,8 millioner kroner i 2020 til 51,7 millioner kroner i 2021.

Ikke desto mindre lyder det i den medfølgende beretning fra ledelsen, at virksomheden har været 'stærkt påvirket' af coronapandemien.

Det uddybes ikke, hvordan pandemien har påvirket aktiviteterne, der omfatter udvikling, markedsføring og salg af hudplejeprodukter.