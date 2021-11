Kæmpe succes for tv-kendis

Det har været et rigtig godt år for 'Årgang 0'-Mathildes coaching-virksomhed

Lykken tilsmiler 21-årige Mathilde Beuschau, som blev kendt i tv-programmet 'Årgang 0', der har ramt bullseye med sin virksomhed Teammathilde.dk.

Den unge kvinde, der i dag er online coach, driver sammen med sin far en online coaching-virksomhed, der tilsyneladende kører på skinner.

Et indblik i virksomhedens netop offentliggjorte regnskab fra perioden 10. august 2020 - 30. september 2021 viser således, at pengene ruller ind i virksomheden.

I denne periode kunne hun notere sig en bruttofortjeneste på hele 3.061.959 kroner. Efter udgifter lyder årets resultat på 186.935 kroner.

Mathilde ejer 60 procent af virksomheden Team Mathilde ApS, mens de resterende 40 procent står hendes far, Martin Leiberg Beuschaus, navn.

Egenkapitalen i selskabet lyder på 226.935 kroner.

Tv-kendissen hjælper andre med at få den krop, de drømmer om. Selv holder hun sig også i meget god form. Privatfoto

De fem ansatte, der står angivet i årsregnskabet, er da også steget til otte nu, fortæller Mathildes far og partner, Martin Leiberg Beuschau, til Ekstra Bladet.

- Vi er selvfølgelig tilfredse med, at der er en overskud i forretningen det første år, hvor vi har selskabet sammen, siger den stolte far.

Ifølge Martin Beuschau skyldes succesen især to ting:

- Vi laver online coaching, og når fitnesscentrene har været lukket, så er der stadig en masse unge mennesker, der har haft behov for at træne og spise sund mad, siger han og fortsætter:

- Den anden grund er selvfølgelig, at Mathilde er dygtig og har mange følgere på Instagram, så der er nogen, der synes, at det, hun gør, er interessant.

Fremtidsplaner

Selvom det hele går godt, er det ikke ensbetydende med, at far og datter nu vil læne sig tilbage og nyde frugterne af deres hårde arbejde.

- Vi skal fortsætte den gode stil og den gode vækst, vi har i forretningen, både på omsætningen og selvfølgelig også bundlinjen.

- Vi er meget glade for at skabe arbejdspladser, og at der er så mange unge mennesker, der synes, at det, vi gør, er godt. Vi vil hjælpe endnu flere med at forstå deres egen krop og skabe en sund hverdag, tilføjer partneren.

Mathilde Beuschau har skabt stor succes med sin virksomhed. Foto: Janus Nielsen

Det kommer nok ikke bag på nogen, at 'Årgang 0'-kendissen hjælper andre med at opnå den krop, de altid har drømt om, når hun selv har en drømmekrop. Se de eksklusive billeder af Mathildes vilde forvandling her