Kæmpede med alkoholmisbrug: Gik i behandling i Anonyme Alkoholikere

Da 'All Exclusive' med Mikael Bertelsen og Casper Christensen løb over skærmen med første sæson i efteråret, var der ét afsnit, som ikke blev vist. Makkerparret havde nemlig optaget et afsnit med Thomas Helmig.

Men da Thomas' søn, Hugo Helmig, på tragisk vis døde, kort tid før udsendelsen med 'Malaga'-sangeren skulle have været vist, blev programmet droppet.

Nu får seerne dog mulighed for at komme helt tæt på Thomas Helmig, når han interviewes af Casper Christensen i programmets anden sæson, der har premiere på Viaplay i dag.

Og der kommer et par sandheder på bordet, når den garvede komiker interviewer den garvede musiker.

Undervejs i programmet fortæller Helmig blandt andet, at han tidligere har kæmpet med sit forbrug af de våde varer.

- Jeg drak igennem mange år for meget. Aldrig når jeg optrådte, men jeg drak for meget og havde også forsøgt at stoppe, hvor det ikke lykkedes, siger hitmageren og fortsætter med at forklare, hvorfor han stoppede:

- Jeg havde svært ved at få proppen i igen, hvis jeg var gået i gang, og for mig var det mest alene. Hvis jeg havde drukket i offentligheden og kom hjem og var alene, tog jeg lige en flaske eller to, og jeg kunne mærke, det også blev en belastning for mine omgivelser. Jeg havde ikke kontrollen over det.

Thomas Helmig er blevet interviewet i et døgn af Casper Christensen, og det kan nu opleves på Viaplay. Foto: Viaplay Group/pr-foto

Frygtede aviserne

Thomas Helmig fortsætter i programmet med at fortælle, at han valgte at stoppe med at drikke fuldstændig og også gik i behandling i Anonyme Alkoholikere.

- Jeg tænker, 'hvorfor fanden gjorde jeg det ikke noget før?'. Det har været virkelig fedt for mig. Det har været en fed beslutning, og så har jeg mødt mange fede mennesker i det, som jeg ikke ville have mødt ellers, og det har jeg været glad for.

Casper Christensen spørger i forbindelse med Helmigs behandling i Anonyme Alkoholikere, om det krævede noget ekstra af sangeren at banke på døren til behandlingstilbuddet nu, hvor han er en af de mest offentlige personer i landet.

Og popprinsen var da også lidt loren ved at kaste sig ud i projektet til en start.

- Jeg tror, det krævede lidt ekstra. Jeg havde en basal nervøsitet for, om det ville stå i aviserne dagen efter. Men jeg gjorde op med mig selv, at hvad så, hvis det stod i aviserne.

Thomas Helmig afslutter snakken med at fortælle, at han stadig går til møder i ny og næ, ligesom han også har kontakt med en håndfuld på Zoom, hvor de tjekker ind med hinanden hver uge.

I sæson to af 'All Exclusive' skal også de to skuespillere Paprika Steen og Ulrich Thomsen og den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel udsættes for Christensen og Bertelsens intervieweksperiment til gavn for seerne.