Kæmpedrama i retten: Stor uenighed i Thalia Pitzner-sag

RETTEN I ROSKILDE (Ekstra Bladet): Der var lagt op til en relativt simpel sag, da der mandag var afsat en halv time til at få ekspederet sagen mod diamant-datter og tv-kendis Thalia Pitzner, der tiltalt for at have 'benyttet mobil telefon under kørslen'.

Men sådan skulle det ikke gå.

Forsvarer Rasmus Lind Hardt begærede nemlig navneforbud og lukkede døre til retsmødet. Og ikke nok med det. Forsvareren mente nemlig også, at begæringen skulle begrundes for lukkede døre på grund af pressens tilstedeværelse i retten.

- Det er helt, helt usædvanligt, gentog dommeren flere gange i forbindelse med forespørgslen.

Heller ikke anklageren mente, det havde gang på jord at nedlægge navneforbud i en sag af den karakter og henviste til, at domsafsigelser altid er offentlige.

- Anmodningen blev fremsendt sent i fredags og nåede først anklager i dag. Af den grund har det været svært at tage stilling til forsvarers brev, lød det blandt andet fra anklageren, der protesterede mod både navneforbud og lukkede døre.

Og efter en halv times frem og tilbage kom dommeren da også frem til, at der ikke skulle hverken nedlægges navneforbud eller lukkes døre.

Modstridende forklaringer

Herefter indtog en tydeligt irriteret Thalia Pitzner vidneskranken og svarede på spørgsmål fra både anklager og forsvarer. Hun var iført sort tøj og virkede langt fra tilfreds med pressens tilstedeværelse ved det offentlige retsmøde.

Ifølge Thalia Pitzner var hun 7. september 2021, hvor lovovertrædelsen ifølge anklageskriftet fandt sted, i selskab med sin far i bilen. Hun skulle køre ham til Hillerød, hvor han skulle undervise nogle elever.

Hun benægtede pure, at hun havde siddet med telefonen i hånden, da hun blev standset af politiet.

Det var ellers præcis den beskrivelse, der kom fra den politimand, som standsede Thalia Pitzner i sin tid.

- Hun sad med sin telefon i rathøjde ud for sig, forklarede han til retten.

Endnu mere mærkværdigt blev det, da politimanden forklarede, at Pitzner sad alene i bilen. Ifølge politimanden var hun altså ikke i selskab med sin far, som hun ellers havde forklaret.

Herefter sluttede mødet - uden afgørelse.

Udskudt igen

Ifølge anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, var Thalia Pitzner tiltalt for at have 'benyttet mobil telefon under kørslen', og det må man som bekendt ikke.

Helt præcis skete det 7. september 2021 klokken 13.25, da hun kom kørende på Køge Bugt Motorvejen ved Ishøj i en varebil, og ifølge færdselslovens paragraf 125 koster det et klip kørekortet at have en hånd på mobilen i stedet for på rattet.

Af anklageskriftet fremgår det også, at det ikke er første gang, at Thalia Pitzner ikke overholder færdselsloven. Derfor måtte hun en tur i retten.

Her var der ud over bødestraf nedlagt påstand om 'ubetinget frakendelse af førerretten i seks måneder fra endelig dom', som der står.

Sagen skulle have været afgjort tilbage i september i år, men dengang havde Pitzner ikke fået tjekket sin e-boks og vidste derfor ikke, at hun skulle i retten.

Hun mødte dog op, men da det gik op for hende, at pressen var til stede, brød hun grædende sammen, og retssagen måtte udskydes nogle minutter.

Thalia Pitzner fortalte derefter, at hun først sent havde fundet ud af, at der ventede hende en retssag, og at hun derfor ikke havde fået en advokat.

- Hvis man ønsker at få beskikket en forsvarer, er det i orden. Så bliver sagen udskudt, sagde dommeren og afsluttede retsmødet, der altså blev udskudt til i dag - igen uden at nå en afgørelse.

