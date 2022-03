Kæmpeflop for Lars Seiers krypto-sats

Lars Seier Christensens nye blockchain-eventyr ligner bestemt ikke en succes fra begyndelsen.

For omtrent en måned siden lancerede Concordium kryptomønten CCD, og lynhurtigt forsvandt mere end 26 milliarder, da kursen styrtdykkede på kryptobørsen.

Nu viser en gennemgang af blockchain-platformen, at der kun er meget lidt aktivitet.

Det er Børsen, der har fået foretaget gennemgangen.

Overvågningen blev foretaget over 34 timer i dagene 10. og 11. marts, og i Concordiums i alt 12.001 blokke var der kun aktivitet i 374 af dem. Det svarer til, at der blev foretaget handler på 3,1 procent af Concordiums blokke i blockchainen.

Aktivitet er altafgørende

Flere professorer bekræfter over for mediet, at det er en meget lav aktivitet. En af dem er Jan Damsgaard, som er professor ved Institut for digitalisering hos CBS.

- En ting er at bygge en teknisk løsning, som Concordium har gjort. Noget andet er at gøre den populær og få den udbredt - og det er desværre her, mange fejler. Det er kun gennem popularitet, at blockchainen får værdi, siger Jan Damsgaard til Børsen, hvorefter han fortæller, at han tror, Concordium har 'groft undervurderet', hvor svært det er at skabe aktivitet.

Et blockchain-netværk lever af, at uafhængige udviklere benytter platformen, og antallet af brugere er derfor altafgørende.

Lars Seier ejer 15 procent af den digitale valuta CCD fra Concordium, som altså har tabt voldsomt meget værdi siden lanceringen. I forhold til den lave aktivitet på platformen skriver han i en mail til mediet, at han ikke mener, man kan konkludere, at aktiviteten er lav, og at 'det er ikke et problem overhovedet'.

