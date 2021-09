Kæmpegæld efter hash-misbrug: Sendte nær veninde i fogedretten

Økonomien sejler for 29-årige Dorte fra Valby.

Siden hendes mor døde for 11 år siden, har Dorte kæmpet med økonomien, og hendes gæld, der primært stammer fra et hash-misbrug, er nu blevet så stort et problem, at hendes veninde har tilmeldt Dorte til 'Luksusfælden'.

Dortes situation sætter eksperterne Kenneth Hansen og Louise Fredbo-Nielsen på en hård opgave - men også en anderledes opgave, end de normalt er på.

Den enlige mor til en søn kæmper nemlig med sit selvværd og føler sig ikke god nok, og det er noget, eksperterne skal have hjulpet hende med at ændre på, så hun kan finde kampgejsten til at få gælden på 204.000 kroner væk.

Kenneth Hansen og Louise Fredbo-Nielsen er rystede, da de blandt andet hører, at Dorte købet fastfood på afbetaling. Foto: TV3

Sendte veninde i fogedretten

Veninden Monica har også selv mærket aftenens 'Luksusfælden'-deltagers økonomiske problemer på egen krop, da hun købte en telefon for hende.

Dorte overførte i starten penge for telefonen, men da hun stoppede med det, ønskede Monica heller ikke at betale regningerne, da hun syntes, det var 'mega uretfærdigt', fortæller hun eksperterne.

- Men det er kreditorerne jo fuldstændig ligeglade med, så regningen hobede sig bare op og endte på 30.000 kroner. Det var jo absurd mange penge, og jeg kan huske, at jeg var så ked af det. Jeg følte mig forrådt, og jeg endte i fogedretten i Glostrup, siger Monica om den enorme telefonregning, som hun efterfølgende har betalt - uden at modtage penge fra Dorte.

Monica beskriver sagen som 'et gigantisk tillidsbrud', men efter flere års tavshed omkring sagen er det nu blevet tid til, at de skal have talt ud om den sag - og til at Dorte skal åbne postkassen og øjnene op for sin gæld.

Om det lykkes hende at ændre tilværelsen, kan du se i aften klokken 20 på TV3 og Viaplay.

Eksperten Kenneth Hansen kalder et uansvarligt at have penge stående på sin konto, og det er der flere gode grunde til.

