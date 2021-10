Kæmper for forholdet: - Vi skal nok klare det

Remee fortæller, at han og Mathilde er klar til, at barn nummer to melder sin ankomst

Remee og Mathilde Gøhler er helt klar til barn nummer to, og musikeren er sikker på, at de klarer sig gennem krisen i forholdet

Hvis man har fulgt med i Discovery+-serien ‘Remee & Mathilde’, der som titlen antyder omhandler kendisparrets liv, så ved man, at de i løbet af den seneste tid har kæmpet hårdt for forholdet.

I den seneste sæson har parret blandt andet fortalt, at de er begyndt i parterapi, og de har været meget ærlige omkring, at forholdet har været inde i lidt af en krise.

Inden længe bliver de forældre til to, men der er ikke udsigt til, at de to børn skal leve et liv med skilsmisseforældre. Det fortalte Remee, da Ekstra Bladet mødte ham til gallapremiere på den nyeste James Bond-film, 'No Time to Die'.

- Efter syv års forhold går alle gennem ting og sager. Men det vigtigste er jo, hvordan man i sidste ende klarer det med familien, lød det fra Remee, inden han slog fast:

- Og det skal vi nok klare.

Remee var mødt op alene, da der onsdag aften var gallapremiere på 'No Time to Die'. Foto: Anthon Unger

Klar til barn nummer to

Den højgravide Mathilde Gøhler skulle have været med på den røde løber, men hun endte med at blive hjemme.

Og parret, der i forvejen har datteren Kenya, mens Remee også har en datter fra et tidligere forhold, ser frem til at få endnu et familiemedlem.

- Ja, vi glæder os, sagde Remee, der ikke ville fortælle, præcis hvor tæt på familieforøgelsen er.

- Men det er lige om lidt.

- Og I har styr på det hele?

- Ja, det synes jeg. Altså, hun har styr på mere, end jeg har, men det er jo også hende, der laver det, sagde han med et grin.

