Kæmper med kærligheden: - Helt til grin

Søs Fenger oplever, at det er svært at finde en kæreste, efter hun er blevet 60 år

Selvom hun er en af Danmarks helt store popstjerner, er kærlighedslivet ikke ligefrem en dans på roser for Søs Fenger.

Det afslører hun i et stort interview i denne uges udgave af magasinet Alt for Damerne, da snakken falder på, at sangerinden i december rundede 60 år.

- Det eneste, der er lidt kedeligt, er, at jeg ikke har en kæreste. Jeg synes sgu, det er svært som 60-årig at finde en ny kæreste. Jeg har prøvet at være på et datingsite, men det var helt til grin for mig. Jeg kunne jo ikke skrive, hvem jeg var, og så blev det hele så mærkeligt kunstigt, siger hun.

Hun understreger samtidig, at det med at skulle swipe til den ene eller den anden side til billeder af mænd på dating-apps slet ikke er hende, fordi hun er alt for vægelsindet.

I foråret stod Søs Fenger på scenen i 'X Factor' sammen med den unge solist Tina Mellemgaard. Foto: Jonas Olufson

Kontaktannonce

Heller ikke ude i det virkelige liv har Søs Fenger dog heldet med sig, når det gælder kærligheden.

Hun forklarer videre i interviewet, at hun ofte kan opleve, at folk holder sig tilbage for at byde hende op til dans, når hun er i byen eller ude at optræde, måske fordi hun er den, hun er, eller fordi de måske tror, at hun er enormt rig.

Søs Fenger mener dog også, at det generelt er sværere for kvinder, der er oppe i årene, at være på datingmarkedet, end det er for mænd, og det irriterer hende.

Derfor håber hun, at det kan fungere som en form for 'kontaktannonce', at hun er åben om sine udfordringer med at finde kærligheden.

Søs Fenger var fra 1986 til 1989 gift med popkollegaen Thomas Helmig. Hun har desuden været gift med den svenske musiker Henrik Janson, og de er sammen forældre til August Fenger, der også er kendt under navnet Eloq som dj og producer.