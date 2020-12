Kæmper stadig med underskud

Erik Brandt har i mange år kæmpet med underskud i millionklassen i sin designvirksomhed, og selvom der stadig er minus i selskabet, har han taget endnu et stort skridt mod overskud.

Det viser det seneste regnskab fra firmaet Margit & Erik Brandt Design ApS, der netop er blevet offentliggjort.

Selskabet havde i regnskabsåret, der løb fra 1. juli 2019 til 30. juni 2020, et overskud på 510.042 kroner efter skat, hvilket er nogenlunde det samme som året inden.

Bruttofortjenesten - indtægter fraregnet en række udgifter som varekøb - er steget med lidt mere end 50.000 kroner og lød i regnskabsåret på 889.533 kroner.

Erik Brandt lader hele overskuddet på 510.042 kroner stå i selskabet, hvor egenkapitalen derfor begynder at nærme sig positive tal. Han er dog ikke helt i mål endnu.

Ved regnskabsårets afslutning lød egenkapitalen på minus 574.339 kroner.

Snart væk

De seneste to år har Erik Brandt fortalt til Ekstra Bladet, at han regnede med, at underskuddet, der stammer fra engang i 00'erne, hvor han prøvede kræfter som hotelejer i Gentofte nord for København, ville være væk i det efterfølgende regnskab.

- Det går den rigtige vej, og som jeg har forstået det, så er underskuddet væk næste år, sagde Erik Brandt til Ekstra Bladet i november 2019.

Begge gange tog han altså fejl, men hvis han fortsætte i samme tempo som i de seneste år, vil underskuddet altså være væk eller så godt som væk, når han om et års tid igen kan fremvise et regnskab.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Erik Brandt, men det har ikke været muligt.