Kæmpesucces: Millionerne vælter ind

2021 var et økonomisk fremragende år for Hella Joof, og det er til at forstå, hvis hun har svært ved at få armene ned.

Det viser det netop offentliggjorte regnskab for Boomstar ApS, som hun ejer alene, men hvor hendes mand, Henrik, er adm. direktør.

Selskabet mangedoblede bruttofortjenesten, der gik fra 648.117 kroner i det coronaramte 2020 til 4.595.433 kroner sidste år.

Det betyder, at mens selskabet i 2020 fremviste et underskud før skat på 858.201 kroner, så kan Hella Joof nu juble over et overskud på 4.480.601 kroner.

'Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende,' lyder det i ledelsesberetningen for selskabet, der blandt andet udvikler film og tv-produktioner.

Hella Joof er i gang med filmatiseringen af Stine Pilgaards prisbelønnede bog 'Meter i sekundet'. Foto: Rikke Kjær Poulsen

Lønnedgang

Selskabets ene ansatte har dog måttet acceptere en større nedgang i lønnen.

Sidste år udbetalte Boomstar 744.301 i løn, hvilket er en nedgang på knap en halv million kroner i forhold til året før. Det svarer dog stadig til en ganske pæn månedsløn på 62.025 kroner i snit.

Derudover udbetales der et udbytte på 114.400 kroner.

Formuen i selskabet vokser derfor også markant, og egenkapitalen lød ved årets udgang på 11.233.159 kroner. Pengene har selskabet placeret i værdipapirer - altså aktier og obligationer - hvilket viste sig at være en god forretning sidste år.

790.500 kroner tjente firmaet på dem.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Hella Joof, men det har endnu ikke været muligt.