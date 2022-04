Kæmpesucces og millionudbytte for 'Årgang 0'-mor

Tina Elhauge kan igen-igen juble over, at danskerne har handlet masser af tøj hos hende

De fleste kender Tina Elhauge som mor til Christian i dokumentarserien 'Årgang 0', der i en lang årrække løb over skærmen på TV 2.

Sideløbende med tv-deltagelsen opbyggede hun dog også tøjfirmaet LikeLondon.com, og det har igen og igen vist sig at være en ganske god forretning.

Det ændrede sig ikke i 2021, afslører det for nylig offentliggjorte regnskab for selskabet.

Bruttofortjenesten lød i 2021 på 16.709.309 kroner, hvilket er 1,8 millioner kroner bedre end året inden. Faktisk er beløbet tæt på at være rekordhøjt for Like London, der dog havde en bruttofortjeneste på 20.000 kroner mere i 2018.

Overskuddet før skat lød på 11.865.450 kroner.

Like London gik ifølge regnskabet fra 11 til 14 ansatte i 2021. Her udbetalte de 4.147.406 kroner i løn mod 3.378.270 året før.

Udbetaler millioner

Efter skat udbetaler firmaet det meste af overskuddet til holdingselskabet, der er ejet af 'Årgang 0'-moren og hendes tre sønner, Ludwig, Christian og Oscar, gennem hvert deres holdingselskab.

I deres fælles holdingselskab, Henry Holding, som sønnerne hver ejer 11 procent af, mens Tina Elhauge har ejer de sidste 67 procent, råder de over en egenkapital på 32.931.839 kroner.

14.200.000 kroner af disse udbetales i udbytte til de fire holdingselskaber, men det er ikke muligt at se, hvordan pengene fordeler sig.

Kun Tina Elhauges eget holdingselskab, Henry Holding I ApS, har afleveret regnskab. Her fremgår det, at hun udbetaler 9.500.000 kroner i udbytte til sig selv.