Kæresten måtte blive hjemme

Selvom det hele spiller mellem grevinde Alexandra og hendes nye kæreste, Nicolai Peitersen, måtte han altså blive hjemme, da grevinden skulle ind og se den nye James Bond-film 'No Time to Die'.

Det fortalte hun til Ekstra Bladet ved den danske premiere.

- Jeg har valgt at tage min veninde med. Det er jo helt perfekt, hun er også stor fan, fortalte hun med et grin og fortsatte:

- Han giver plads til, at jeg kan have en veninde med i stedet.

Grevinde Alexandra kunne da også slå fast, at det stadig går godt mellem parret.

- Det går skam udmærket, lød det.

Alexandra kom uden kæresten men med en god veninde til premieren. Foto: Anthon Unger

Kan sagtens undvære sønnen

For nylig er Alexandra og prins Joachims ældste søn, Nikolai, også flyttet fra Danmark til Paris for at studere, men det har grevinden det helt fint med.

- Det går strålende med ham. Det er jo kærlighedens by, så jeg ved, han nyder det.

Derfor er det heller ikke sværeste for hende ikke at se sønnen hver dag.

- Nej, det er ikke hårdt at undvære ham. Han er jo voksen, lyder det.

Prins Nikolais kæreste Benedikte er også flyttet til Paris, og selvom der herskede en del forvirring kunne Ekstra Bladet opklare, at de to ikke bor sammen i den skønne by, men tilbringer meget tid sammen.