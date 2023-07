Kæresten myrdet: Nu taler dansk musiker for første gang

Sidste sommer blev den danske musiker Sune Wagner ramt af en altoverskyggende sorg.

Dagen inden The Raveonettes-stjernens fødselsdag, blev hans kæreste, designeren Katie Gallagher, fundet myrdet i deres fælles lejlighed på Manhattan.

I forbindelse med sin 50-års fødselsdag fortæller Wagner nu for første gang om kærestens tragiske død.

Det sker i et stort interview med Politiken.

Til mediet fortæller han, at han havde forsøgt at få fat på kæresten flere gange den aften, hun blev myrdet. Uden held.

Og da hun ikke ringede på hans fødselsdag, vidste han, at den var helt gal. Tankerne kørte rundt: Var hun kommet til skade? Indlagt? Eller var det værste sket?

På sin fødselsdag blev Wagner ringet op af kærestens søster, der gav ham de tragiske nyheder. Hans værste frygt var gjort til virkelighed.

Katie Gallagher blev kun 35 år. Foto: Andrew Toth/Getty Images

Katie Gallagher var blevet fundet myrdet i parrets hjem.

Der brød Wagners verden sammen.

- Det er det værste opkald, jeg nogensinde har fået. Et opkald, der aldrig vil forsvinde. Det er den værste dag i mit liv – alt stoppede bare der, og min virkelighed bliver aldrig den samme. Jeg sad så fucking langt væk og kunne intet gøre. At hun skulle dø så ung, 35 år. Det skete, fire dage før jeg skulle flyve til New York, og vi skulle finde ud af, hvad der skulle ske, sammen, siger han til Politiken.

I interviewet fortæller Wagner, at han af samme grund ikke har lyst til at fejre sin fødselsdag, fordi den minder ham om kærestens alt for tidlige død, og at han siden da har kæmpet med sorgen, der blandt andet har ført søvnløshed og depression med sig.

Her ses Sune Wagner sammen med Sharin Foo. Sammen udgør de The Raveonettes. Foto: GREGORIO BINUYA

Døde af overdosis

Efter Katie Gallaghers død blev der startet en massiv politiefterforskning i New York.

Obduktionen viste siden, at Katie Gallagher døde af en overdosis af fentanyl, p-fluorofentanyl og ethanol.

I New York er to mænd i 30'erne siden blevet sigtet for mord på Katie Gallagher og fire andre lignende mord. Derudover er de sigtet for tyverier fra personer, som de bedøvede med stoffer - primært på Manhattan i New York.

Katie Gallagher var en kendt designer i New York - og hendes arbejde var flere gange repræsenteret i store magasiner som Vogue og Elle. Hun har derudover også lavet designs til flere verdensstjerner, heriblandt Daphne Guinness, Lady Gaga, Rita Ora og Laverne Cox.