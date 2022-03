Kærester med dansk boksestjerne

Der er bestemt forår i luften hos realitydeltageren Sasja Zell.

Den unge kvinde, der er kendt fra 'Singletown' og 'Ex on the beach', har nemlig fundet kærligheden med den danske boksestjerne Oliver Zaren.

Det skriver Se og Hør.

Til Ekstra Bladet uddyber realitydeltageren omkring forholdet.

- Vi har været sammen siden marts. Vi har mødt hinanden gennem fællesvenner. Han er professionel bokser, og han er fra København, lyder det.

Oliver Zaren er blevet tippet en lovende fremtid af selveste Mikkel Kessler. Foto: Claus Bonnerup

Matcher perfekt

Ifølge Sasja Zell har de to det rigtig godt sammen, og hun er helt vild med bokserens humor.

- Det bedste ved ham, er, at han er virkelig sjov, næsten sjovere end mig, men kun næsten. Han er virkelig charmerende og høflig, og det kan jeg rigtig godt lide.

Parret har ud over det gode humør og en passion for træning tilfælles.

- Jeg beundrer hans dedikation til hans træning, han er virkelig dygtig, lyder det glad.

Ifølge Sasja Zell er de to bedste venner, og hun har sjældent været gladere.

- Jeg er rigtig glad sammen med ham. Han er min bedsteven, og vi matcher bare hinanden rigtig godt på mange måder.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Oliver Zaren, men det har endnu ikke været muligt.