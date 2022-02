Kærligheden brast: Kendispar går fra hinanden

Den kendte erhvervskvinde Lotte Reimar, 53, som er datter af den legendariske sanger og entertainer Johnny Reimar, er single igen.

Hun og kæresten Michael Mio Nielsen, der er tidligere fodboldspiller med 231 kampe for FC København mellem 1993 og 2001 på sit cv, er således gået fra hinanden.

Det skriver Lotte Reimar på sin Facebook-profil.

- Jeg har ikke så meget at kommentere og har egentlig ikke brug for at uddybe så meget ud over det, jeg har skrevet på Facebook, siger Lotte Reimar venligt, da Ekstra Bladet fanger hende på telefonen.

Hun fortsætter:

- Der er ikke sket noget dramatisk - der er ikke sprunget en bombe. Vi har været bedste venner siden 2001, hvor vi mødtes i Parken, hvor jeg var administrerende direktør (i Parken Venues, red.), og han lige havde stoppet sin aktive karriere. Og vi er stadig venner. Det er en sårbar tid lige nu, men mit store håb er, at venskabet er intakt, når vi lige har fået lov til at slikke sårene, fortæller en afklaret Lotte Reimar.

Forholdet varede tre år

Parret har været sammen i næsten tre år. Det var således i marts 2019, det kom frem, at Lotte og Michael havde fundet sammen.

Det skete, efter at Lotte Reimar året forinden var gået fra ægtemanden Martin Gether.

Ekstra Bladet har fået lov at til at vise det Facebook-opslag, hvor Lotte Reimar sætter yderligere ord på bruddet med Michael Mio NIelsen: