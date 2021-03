Kærligheden brast: Single igen

Komikeren Thomas Warberg og kæresten Amalie er gået hver til sit.

Det bekræfter den 35-årige komiker over for Ekstra Bladet.

Han ønsker dog ikke at kommentere bruddet yderligere.

Ulla Essendrop: Her er beviset!

Den seneste tid har man da også kunnet opleve den garvede komiker joke med, hvordan hans liv har ændret sig, efter han er blevet single.

'Det alle siger til mig, efter jeg er blevet single, er, at nu skal jeg ud og finde mig selv. Jeg er simpelthen så overrasket over, hvor mange mennesker der åbenbart lever i forhold, hvor de ikke er dem selv', lyder det for eksempel på Warberg på hans Instagram-profil.

Warberg har for nylig været aktuel i 'Klipfiskerne' på TV2, hvor han havde rollen som vært. Foto: Jonas Olufson

Mødtes på Tinder

Warberg har tidligere fortalt åbent om, at han og Amalie i sin tid mødte hinanden på datingappen Tinder.

- Vi mødtes faktisk på Tinder. Det er meget tabubelagt at sige, men sandheden er, at cirka 80 procent af de folk, der er her i dag, har mødt hinanden der, lød det fra komikeren i forbindelse med Zulu Comedy Galla tilbage i 2015.

- Jeg hverken ryger eller drikker, jeg er tørlagt alkoholiker og har været det i flere år, så det er svært at møde piger, hvis ikke man bare skal stå på cykelstien og råbe efter dem, sagde han videre.

De to boede tidligere sammen i en lejlighed i København.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Amalie, der ligeledes ikke har flere kommentarer til bruddet i skrivende stund.

Warberg: - Det er fuldstændig spild at klage