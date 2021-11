Kærligheden brast: Single igen

Realitydeltageren Rikke Chili, der blandt andet har ledt efter kærligheden i programmet 'For lækker til love', kunne i juli sidste år glad fortælle, at hun havde fundet kærligheden, og at hun var blevet kæreste med Martin Celosse-Andersen, der er kendt under navnet 'Exit Martin'.

Men kærligheden varede ikke ved, og de to er nu gået fra hinanden.

Det bekræfter Rikke Chili over for Ekstra Bladet.

Hun fortæller videre, at bruddet skete for en uges tid siden, og at hun derfor lige nu går igennem en hård tid.

- Jeg er ærgerlig over det og ked af, at det skulle ende, for man finder sammen af en grund, og jeg håbede jo, at det skulle være os resten af livet, siger hun.

Rikke Chili ønsker ikke at gå i detaljer om årsagen til bruddet, men fortæller, at det til sidst bare ikke længere fungerede.

- Vi har begge to nogle ting, der skal arbejdes med, og vi har fundet ud af, vi skal arbejde på det hver for sig. Vi havde håbet, vi kunne arbejde på det sammen, men det kunne vi desværre ikke, siger hun.

Både Rikke og Martin er påvirkede af bruddet. Foto: Privat

Svært følelsesmæssigt

De to nåede ikke at flytte sammen, men alligevel har det været hårdt at vænne sig til en hverdag uden hinanden, fortæller Rikke Chili.

- Praktikken har ikke været svær, for jeg bor med mine roommates som altid, men det følelsesmæssige er selvfølgelig svært uanset hvad. Et brud er altid hårdt mentalt.

Rikke Chili fortæller, at hun samtidig er ked af at skulle undvære Martins to døtre, som han har fra et tidligere forhold.

- Jeg vil gerne være en del af deres liv, for de betyder meget for mig, men støvet skal lige lægge sig, og så må vi se.

- Der er i hvert fald intet ondt blod imellem Martin og jeg, og vi ønsker begge hinanden det bedste, og så må vi se, hvordan vores forhold udvikler sig med tiden, understreger hun.

Her ses Rikke og Martin sammen til Reality Awards tidligere på året. Foto: Anthon Unger

Rigtig ked af det

Til Ekstra Bladet fortæller Martin Celosse-Andersen, at han også er meget påvirket af bruddet.

- Der har været nogle ting, der skulle arbejdes med, og det prøvede vi at gøre på flere niveauer - også sammen. Vi gjorde vores bedste. Jeg har oplevelsen af, at vi begge virkelig gjorde alt, hvad vi kunne for at løse de udfordringer, men det kunne bare ikke lade sig gøre. Der kom for mange udfordringer for hurtigt, siger han og fortsætter:

- Jeg er rigtig ked af det, for jeg ønsker hende virkelig det bedste, og vi havde jo talt meget om vores fremtid og lavet planer, som ikke bliver til noget nu.

- Og så er det rigtig svært med mine to piger. De forguder jo Rikke, og hun var jo blevet en slags bonusmor for dem, og de følelser forsvinder jo ikke, bare fordi vi ikke er i et forhold længere. Så det er hårdt.

Også Martin Celosse-Andersen fortæller, at han håber, at de to vil få en god relation til hinanden i fremtiden.

- Vi er slet ikke uvenner. Mit indtryk er, at vi begge er kede af det og frustrerede, og vi har kæmpet hårdt, fordi vi begge virkelig gerne ville det, men vi har måttet sande, at det ikke gik.

- Men det er meget smertefuldt at gå fra tosomhed til ensomhed, understreger han.

