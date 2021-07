Kærligheden brast: Tv-par er fortid

For et par måneder fortalte en glad Anne Sofie Krab til Ekstra Bladet, at der var opstået sød musik imellem hende og 'Ex on the Beach'-deltageren Jeppe Bøg Risager, og at de var begyndt at date.

Dengang fortalte hun, at de ikke var kærester, men at de havde det 'rigtig godt' sammen og så, hvad det førte til.

Det viser sig dog nu, at det ikke førte ikke langt, og at romancen imellem dem allerede er slut.

Det bekræfter Anne Sofie Krab, der vandt den seneste sæson af 'Paradise Hotel', over for Ekstra Bladet.

- Det er noget tid siden, det sluttede, siger hun og fortæller videre, at det aldrig blev meget seriøst imellem dem.

- Det fadede bare ud. Mere var der ikke i det, siger hun og understreger, at de dog fortsat er venner i dag, og at der ikke er nogle sure miner.

Anne Sofie Krab gik hjem med 200.000, da hun smed kuglen i dette års 'Paradise Hotel'. Foto: Linda Johansen

Travlt

Også Jeppe Bøg Risager bekræfter over for Ekstra Bladet, at deres forhold ikke varede ved.

- Vi havde travlt begge to, så det er helt cool, siger han og fortsætter med at fortælle, at han ønsker Anne Sofie Krab alt det bedste.

- Vi er bare venner nu, men hun er en skidesød pige, så ønsker hende kun godt fremover, siger Jeppe Bøg Risager.

Realitydeltageren fortæller videre, at han er mere end klar til at finde kærligheden, og at han håber, det sker snart.

- Jeg er virkelig på udkig. Jeg savner noget kærlighed, og jeg vil gerne have en kæreste, siger han.

Hvem Jeppe Bøg Risager kaster sin kærlighed på, må tiden vise.

Jeppe er et af de store navne i den danske realitybranche og har medvirket i flere sæsoner af 'Ex on the beach'. Foto: Janus Nielsen

