Kærligheden brast

Kærligheden mellem klimaminister Dan Jørgensen og Katherine Diez, der er litteraturanmelder og blogger, varede ikke ved.

De to er nemlig gået fra hinanden, meddeler politikeren i et opslag på de sociale medier Instagram og Facebook.

'Livet går ikke altid, som man håber og tror. Heller ikke for os. Vi har besluttet, at vi ikke længere skal være kærester,' lyder det fra Dan Jørgensen til et billede, hvor de sidder sammen.

'Ingen drama eller vrede. Der er stadig meget kærlighed, omsorg, humor og forståelse imellem os, så vi fortsætter med at være de bedste venner,' fortsætter han.

Selvom den 46-årige minister har valgt at fortælle om bruddet offentligt, understreger han, at de ikke vil dele flere detaljer.

'Mht. presse og andre interesserede håber vi, at I vil respektere, at vi ikke har yderligere kommentarer.'

Dan Jørgensen og Katherine Diez, 33, stod frem som par i 2019, og i 2020 valgte det nu forhenværende kærestepar at flytte sammen.