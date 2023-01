Kagekendis er blevet mor for fjerde gang

Den kommende tid er kageopskrifter og chokoladetemperering byttet ud med vuggeviser og bleskift for bagedyst-vinderen Annemette Voss.

Hun er netop nedkommet med en lille datter, der nu ligger trygt i favnen på iværksætteren.

Det oplyser den nybagte mor på Instagram.

'Total overgivelse til noget meget større end en selv og total lykke, lettelse, udmattelse og kærlighed i én stor blanding, jubler Annemette Voss og fortæller, at fødslen gik godt, og at hun og baby har det godt.

'Stensikkert vanvittigt'

Det var også på det sociale medie, at hun i sommer annoncerede, at hun ventede sit fjerde barn.

'Det er stensikkert vanvittigt. Men vi har simpelthen lavet endnu en baby,' lød det dengang.

Faderen til den lille guldklump er Micky Fridthjof. De to faldt for hinanden efter at have mødt hinanden på en datingside.

Annonce:

Det nye familiemedlem er parrets andet fælles barn. I 2016 fik de sønnen Luca, der nu er blevet storebror.

Datterens navn er allerede på plads. Hun skal hedde Rita Lucia opkaldt efter Micky Fridthjofs mormor, Rita, og inspireret af Lucas navn.

Bagedyst-vinderen har derudover sønnerne Hugo-Sander og Ferdinand med sin eksmand, skuespilleren Thomas Voss.

Micky Fridthjof faldt på knæ i 2017 under en familieferie til Sverige. Parret blev gift året efter.

- Han er bare en far og bonusfar i verdensklasse. Tænk, at han har taget mine to drenge til sig, præcis som om de var hans egne, skrev Annemette Voss efter forlovelsen på sin blog.

Annemette Voss vandt 'Den store bagedyst' i 2013 og 'Den store julebagedyst' senere samme år.

Hun var uddannet arkitekt, da hun meldte sig til kagekonkurrencen, men har siden sin sejr dyrket kagerne som karriere med videoer på YouTube, bøger, udviklet opskrifter, blogget og delt ud af sit liv på Instagram.

Annonce:

Indtil 2019 var hun også vært på TV 2-programmet 'Sådanmark', og så kan hun ses bage i køkkenet i tv-programmet 'Go' Morgen Danmark'.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Prins William slog Prins Harry i ansigtet. Det siger Harry i hvert fald i sin nye bog. Hør mere om slagsmålet og de mange andre historier fra bogen i 'Der er brev'.