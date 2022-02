Kagekongen: Giver sig selv kæmpe lønstigning

Det er en rigtig fin forretning at være Tobias Hamann.

Det afslører tallene fra det spritnye regnskab fra den tidligere 'Den store bagedyst'-vinders firma, Tobias Hamann ApS.

Til trods for coronapandemiens hærgen har den 33-årige autodidakte bager og tv-kendis formået mere end at fordoble fortjenesten i sin butik i seneste regnskabsperiode, der løber fra 1. oktober 2020 til 30. september 2021.

Bruttofortjenesten er steget fra 444.358 kr. året før til hele 970.545 kr. i seneste regnskabsår.

- Jeg er glad og tilfreds, siger Tobias Hamann til Ekstra Bladet om regnskab.

- Derudover har jeg ikke så mange kommentarer. Tallene må tale for sig selv. Dog vil jeg gerne sige, at jeg har skiftet agentbureau, så det er også deres fortjeneste. Så tak til kvinderne på Konfetti, siger Tobias Hamann.

Lønstigning

Det flotte resultat har givet Tobias Hamann al mulig grund til at være lidt ekstra god ved sig selv. Han er den eneste ansatte i firmaet og har betænkt sig selv med en klækkelig lønforhøjelse.

Lønudbetalingen i Tobias Hamann ApS er steget fra 151.369 kroner til mere end en halv million. Tobias Hamann har helt præcis udbetalt 516.171 kroner til sig selv i løn.

Beløbet er næppe tilfældigt. Det ligger nemlig lige under grænsen for, hvornår Skat skal have en for stor bid af kagen. Med andre ord slipper Tobias Hamann for at betale topskab at sin indkomst.

Kassen vokser

Det fine resultat i virksomheden, hvis væsentligste aktivitet ifølge regnskabet i indeværende år har 'bestået af at drive underholdningsvirksomhed, SoMe Kampagner samt salg af diverse køkkenmaskiner', har også betydet, at kassebeholdningen er vokset betydeligt.

Egenkapitalen er steget fra 227.129 kroner til 515.976 kroner.

Ud over at vinde 'Den store bagedyst' på DR i 2014 har han haft rejseprogrammet 'Bag Verden - med Tobias' på kanalen, hvor han også har medvirket i dokumentaren 'Hypnotisøren - Tobias og Ali Hamann'.

I 2020 vandt Tobias militærprogrammet 'Stjerner i Trøjen'.

Mens Tobias Hamann har tjent rigtig gode penge på at blive kendt efter sit eventyr i 'Den store bagedyst', så sætter mange af deltagerne en mindre formue til ved at medvirke i kagekonkurrencen. Læs den historie her.