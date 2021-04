Kaldte kvinder for 'ludere' og 'opvaskemaskiner'

Efter kendiskokken Umut Sakarya tidligere på ugen fortalte, at han vil lave et opgør med 'hyggesexismen', har der floreret billeder på sociale medier, der viser, at kendiskokken selv har været med til at bidrage til den hårde tone.

I en lukket Facebook-gruppe for kødelskende mænd, hvor Umut Sakarya er administrator, har kendiskokken brugt nedladende sprog, hvor han blandt andet kalder kvinder for 'opvaskemaskiner' og bruger udtryk som 'ludermor'.

Det har fået mange brugere på sociale medier til tasterne. De mener, at kendiskokkens opslag om hyggesexisme er hyklerisk.

Da Ekstra Bladet fanger Umut Sakarya over telefonen og forholder ham kritikken, lægger han sig fladt ned og undskylder. Han fortæller, at gruppen blev oprettet for sjov.

Det er ikke i orden

Han erkender nu, at den grove tone er stukket helt af og blevet voldsom.

- Selvom det nogle gange stikker af, er det så okay at bruge ord som luder?

- Nej, selvfølgelig er det ikke det. Vi mennesker bliver jo revet med, men det gør også, at vi er med til at skubbe tonen. Jeg kan ikke kontrollere alle mennesker, men jeg kan kontrollere mig selv.

- Hvorfor har du så selv været med til at bidrage til den hårde tone?

- Jeg kommer fra en branche, hvor man har den slags humor. Det har været i sjov, men det er ikke sjovt.

- Men du har jo været med til at bidrage til den hårde tone, du har skrevet ting som 'skal jeg sluk dig. Som jeg slukkede din ludermors tørst for sæd' og kaldt kvinder for 'opvaskemaskiner'?

- Ja, og det er ikke i orden. Så jeg skal også kigge indad, det skal vi alle, før vi kan starte en ændring. Jeg er blevet bevidst om det, og hvordan min egne handlinger påvirker folk. Sådan skal jeg ikke snakke, det er da mega-nedladende.

- Jeg fortryder

Umut Sakarya har tidligere selv oplevet den hårde tone på nettet, hvilket fik ham til at forlade det folkelige TV 2-program 'Vild med dans'.

'De negative kommentarer på de sociale medier er simpelthen gået hen og blevet for meget for mig. De startede med personlige svinere, som intet havde at gøre med dansen, underholdningen og det sjove. Den sidste dråbe, som fik glasset til at flyde over, var, at disse mennesker er begyndt at svine mit hjertebarn Guldkroen til, helt uden filter,' skrev kokken dengang på sin Instagram-profil.

Men nu har han selv været ude med riven og svinet andre til på sociale medier, og det er kvinderne, der står for skud.

- Fortryder du, hvad du har skrevet?

- Selvfølgelig gør jeg det. Hvis jeg ikke var ked af det over det, så vil jeg ikke have stået frem med problemet om hverdagssexisme. En ting er, at man anerkender det, og så skal man også gøre det.

Umut Sakarya fortæller over for Ekstra Bladet, at den hårde tone i gruppen ikke kommer til at fortsætte. Dertil har han ændret beskrivelsen i gruppen 'Officiel Team Grease', så gruppen ikke længere kun er for mænd.

