Kan du huske Champagnedrengen? Her er han i dag

Han ligner sig selv, men i dag er Champagnedrengen Mads Dinesen med egne ord et helt nyt sted i sit liv - nu fem år efter fængselsdommen

Han blev millionær som teenager og formåede at miste det hele igen, og så har han brugt to år bag tremmer for blandt andet bedrageri.

I dag bor Champagnedrengen i Berlin, hvor han har forsøgt at tage hul på et nyt kapitel i sit liv.