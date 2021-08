Kan du kende ham?

Et af tidens store ungdomsidoler kickstartede karrieren i børne-MGP. Som Ekstra Bladet skrev tidligere i dag, skal han nu være med i 'Vild med dans'

Året var 2006. Børne-MGP lagde lige som i dag gaderne øde, imens søde unger på energisk vis rappede og sang, som var der ingen dag i morgen.

Signe Lindkvist var vært sammen med bjørnen Bruno i skikkelse af Rasmus Bjerg, og de kunne efter et festfyrværkeri af et show erklære rockgruppen SEB med den iørefaldende ’Tro på os to (Anni)’ som vinder.

Et nummer, der senere er blevet et regulært kulthit. Se videoen her.

Helt så godt gik det ikke for rapperen Lil G, der med nummeret ’Penge’ desværre ikke røg videre til den såkaldte superfinale.

Albanske rødder

Siden har Lil G som voksen mere end rådet bod på nederlaget, idet han i dag er en etableret rap-kunstner og sanger med en hel del hits på samvittigheden. Han befinder sig i øvrigt i samme poppede rap-genre som eksempelvis Gilli og KESI.

Har du mon gættet det endnu?

Endnu en ledetråd: Ekstra Bladet skrev tidligere onsdag, at han er ny deltager i den kommende udgave af 'Vild med dans'.

Artiklen fortsætter under billedet, hvor du også får det rigtige svar ...

Desværre blev det ikke til en plads i superfinalen, men det er godt nok en charmerende lille gut. Fotoi: Jesper Nørgaard Sørensen/POLFOTO)

Den er god nok. 12-årige Lil G er senere blevet kendt som musikstjernen Jimilian, der også er hans rigtige fornavn.

Efternavnet er Ismaili, og herren har gennem de seneste seks år hittet på dansegulvet med ørehængere som ’Sommer sindssyg’, ’Slem igen’ (sammen med Blak), 'Frisk på det hele', 'Ménage à Trois' og ikke mindst ’Smid tøjet’.

Han stammer fra Albanien, hvor faderen oprindeligt var en anerkendt folkemusiker, inden familien flygtede og via et stop i Belgien kom til Danmark i år 2000, hvor de i begyndelsen boede i Sandholmlejren.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar til denne artikel fra Jimilian via hans management, men de er ikke vendt tilbage.

I stedet kan du nyde den lille purk rappe sig i gennem ’Penge’ ved at klikke her.