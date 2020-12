Kan du klare den store mundbinds-quiz?

Efter et år, der blandt meget andet har budt på corona, håndsprit og ikke mindst mundbind i massevis, må det være på sin plads med en uhøjtidelig mundbinds-quiz.

Og lad det være sagt med det samme - det er ikke verdens sværeste quiz!

Faktisk er den så nem, at hvis du IKKE får 15 rigtige, bør du smutte direkte ned i den nærmeste kiosk og købe et par kulørte ugeblade, så du kan få dit kendis-kundskab genopfrisket.

For alligevel at gøre det en anelse svært, er svartiden sat til blot fire sekunder for hvert billede.

Tøver man for længe, springer quizzen automatisk videre til næste billede, og man bliver noteret for et forkert svar, så det er altså med at rubbe neglene, hvis man vil vinde håneretten.

Klar, parat, quiz!

Hvem gemmer sig bag mundbindet? 15 spørgsmål Start quizzen Spørgsmål 1 af 15 1 - Hvem gemmer sig bag mundbindet? A Søren Brostrøm B Søren Rasted C Søren Banjomus Spørgsmål 2 af 15 2 - Hvem gemmer sig bag mundbindet? A Susan B Sussi C Saszeline Spørgsmål 3 af 15 3 - Hvem gemmer sig bag mundbindet? A Johnny Logan B Johnny Walker C Johnny Madsen Spørgsmål 4 af 15 4 - Hvem gemmer sig bag mundbindet? A Lise Rønne B Lise Nørgaard C Lise Baastrup Spørgsmål 5 af 15 5 - Hvem gemmer sig bag mundbindet? A Lars Christmas B Lars Larsen C Lars Løkke Spørgsmål 6 af 15 6 - Hvem gemmer sig bag mundbindet? A Mekka B Medina C Madagascar Spørgsmål 7 af 15 7 - Hvem gemmer sig bag mundbindet? A Sanne Solonumsen B Sanne Salomonsen C Sanne Saltomortale Spørgsmål 8 af 15 8 - Hvem gemmer sig bag mundbindet? A Sofie Linde B Sofie Lunde C Sofie Lundin Spørgsmål 9 af 15 9 - Hvem gemmer sig bag mundbindet? A Melvin Kangaroo B Melvin Kazoo C Melvin Kakooza Spørgsmål 10 af 15 10 - Hvem gemmer sig bag mundbindet? A Margrethe B Marianne C Michzella Spørgsmål 11 af 15 11 - Hvem gemmer sig bag mundbindet? A Preben Ingemann B Poul Ingemann C Peter Ingemann Spørgsmål 12 af 15 12 - Hvem gemmer sig bag mundbindet? A Linse Lus B Linse Kessler C Linse Keppler Spørgsmål 13 af 15 13 - Hvem gemmer sig bag mundbindet? A Jesper Binzer B Jesper Fårekylling C Jesper Hus Blomsterpark Spørgsmål 14 af 15 14 - Hvem gemmer sig bag mundbindet? A Anders And B Anders Lund Madsen C Anders Matthesen Spørgsmål 15 af 15 15 - Hvem gemmer sig bag mundbindet? A Thomas Blackout B Thomas Bowling Kugle C Thomas Blachmann Dine svar 1 - Hvem gemmer sig bag mundbindet? Søren Brostrøm Søren Rasted Søren Banjomus 2 - Hvem gemmer sig bag mundbindet? Susan Sussi Saszeline 3 - Hvem gemmer sig bag mundbindet? Johnny Logan Johnny Walker Johnny Madsen 4 - Hvem gemmer sig bag mundbindet? Lise Rønne Lise Nørgaard Lise Baastrup 5 - Hvem gemmer sig bag mundbindet? Lars Christmas Lars Larsen Lars Løkke 6 - Hvem gemmer sig bag mundbindet? Mekka Medina Madagascar 7 - Hvem gemmer sig bag mundbindet? Sanne Solonumsen Sanne Salomonsen Sanne Saltomortale 8 - Hvem gemmer sig bag mundbindet? Sofie Linde Sofie Lunde Sofie Lundin 9 - Hvem gemmer sig bag mundbindet? Melvin Kangaroo Melvin Kazoo Melvin Kakooza 10 - Hvem gemmer sig bag mundbindet? Margrethe Marianne Michzella 11 - Hvem gemmer sig bag mundbindet? Preben Ingemann Poul Ingemann Peter Ingemann 12 - Hvem gemmer sig bag mundbindet? Linse Lus Linse Kessler Linse Keppler 13 - Hvem gemmer sig bag mundbindet? Jesper Binzer Jesper Fårekylling Jesper Hus Blomsterpark 14 - Hvem gemmer sig bag mundbindet? Anders And Anders Lund Madsen Anders Matthesen 15 - Hvem gemmer sig bag mundbindet? Thomas Blackout Thomas Bowling Kugle Thomas Blachmann Tag quizzen igen

(Collager: Mikkel Lund)