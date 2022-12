Kan grine hele vejen til banken

Selvom den økonomiske krise kradser i samfundet, har den endnu ikke fundet vej til filminstruktør Lars von Trier.

I hvert fald ikke hvis man skal dømme efter det nyligt offentliggjorte regnskab i von Triers selskab Element Film ApS. Her går den 66-årige 'Riget'-skaber nemlig nytåret i møde med et pænt overskud på bundlinjen.

Årsrapporten viser, at årets indtjening på produktion af film og tv sammenlagt med indtægter fra kapitalandele i associerede selskaber og finansielle indtægter giver et resultat på omtrent 3,6 millioner kroner, når udgifter til eksempelvis løn er fraregnet.

Det fine resultat betyder, at von Trier har kunnet udbetale et udbytte til sig selv på 57.400 kroner. Han har desuden udbetalt løn til selskabets ene ansatte, som må formodes at være ham selv, for 1,1 millioner kroner.

Pengetanken vokser

Og millionfesten stopper ikke ved lønudbetalingen.

Von Trier har nemlig også kunnet polstre den i forvejen bugnende pengetank i selskabet yderligere, så der er til dårligere tider.

Således er egenkapitalen i Element Film ApS vokset fra 45,7 millioner kroner til 49,3 millioner kroner i løbet af seneste regnskabsår, der dækker sidste halvdel af 2021 og første halvdel af 2022.

2022 blev desuden året, hvor Lars von Trier vendte tilbage med opfølgeren på den ikoniske tv-serie 'Riget', da han tidligere på efteråret havde premiere på 'Riget: Exodus'.

Lars von Trier kunne dog desværre også i 2022 meddele offentligheden, at han er blevet diagnosticeret med Parkinsons sygdom.

