Kan ikke svare på simpelt spørgsmål

Først var det ja, så var det måske, og til sidst var det muligvis et nej. Anders Krab-Johansen kan ikke gøre os klogere på, om han faktisk ville have ansat Michael Dyrby i dag

Ville Anders Krab-Johansen også have ansat Michael Dyrby som chefredaktør på B.T. den dag i dag? Ja, var det klare svar, da koncernchefen hos Berlingske Media søndag aften gæstede DR-programmet 'Deadline'.

Det svar vakte efterfølgende undren, og få dage senere har Anders Krab-Johansen skiftet mening. Måske.

I et interview med Journalisten siger han tirsdag, at han fik forklaret sig for firkantet i 'Deadline', og at han ville stille flere kritiske spørgsmål, undersøge sagen og kræve svar af Dyrby, før han ville blive ansat.

Direkte adspurgt igen, om han ville have ansat ham, hælder koncernchefen pludselig til nej.

- Det er for meget en spekulation med dengang og nutiden. Men hvis det var i dag, der kom en chef og sagde, at han var et dygtigt røvhul, at han havde krænket og været magtfuldkommen, så er det lodret imod kulturen i Berlingske Media at ansætte ham, siger han til Journalisten.

Kommer det ikke nærmere

Da det selvfølgelig ikke går, at der er forvirring omkring dét spørgsmål, har Ekstra Bladet rakt ud til Anders Krab-Johansen for at få et simpelt ja eller nej.

'Tak for spørgsmålet. Jeg kan ikke komme det nærmere,' lyder det fra koncernchefen, der ikke svarer på tilbuddet om et mundtligt interview over telefonen.

Anders Krab-Johansen forsvarede længe Michael Dyrby, efter sidstnævnte gik i flyverskjul i kølvandet på dokumentaren 'MeToo: Sexismen bag skærmen', der blandt andet omhandlede Dyrbys tid på TV 2, hvor han selv havde krænket.

Det indrømmede Michael Dyrby selv i et interview med Berlingske efter ni dages tavshed. Koncernchefen understregede dog over for Ekstra Bladet, at Dyrby stadig var den rette mand til at indtage chefredaktør-stolen.

Tre dage senere trak Michael Dyrby sig dog selv fra posten.