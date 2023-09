Kan miste millioner: - Jeg ved ikke, hvad vi gør

Jim Lyngvild ender ikke med at bruge de mange millioner på et køb af Harridslevgaard Slot, som han tidligere på sommeren meldte ud. Men han har allerede købt og betalt for omkringliggende jord og en færdigproduceret udstilling, han nu ikke får brug for

Det var med et knust og styrtblødende hjerte, at Jim Lyngvild fredag kunne tone frem i en video på Facebook og meddele sine følgere, at ham og makkeren, den tidligere direktør for Schackenborg Slot Trine Jepsen, har været nødt til at trække sig fra det køb af Harridslevgaard Slot i Bogense, som de ellers havde meldt ud tidligere på sommeren.

Til Ekstra Bladet fortæller Jim Lyngvild nu, at de sidste par dage har været præget af lange og alvorlige snakke ham og makkeren imellem.

- Trine og jeg har haft kigget hinanden dybt i øjnene mange gange, og på baggrund af af advokatens vurdering, kunne vi ikke se os selv i det, siger han.

Kort efter den betingede købsaftale blev underskrevet, opdagede Lyngvild og Jepsen, at det regner igennem taget i slottets riddersal - hvorfor en række forhold skulle undersøges, før købet kunne gennemføres endegyldigt.

Og selvom Jim Lyngvild hverken i videoen på Facebook eller til Ekstra Bladet vil gå i detaljer omkring, hvad der helt konkret er opstået af problemer, så spiller økonomi også en rolle i beslutningen om at droppe købet.

- Det ville blive for omkostningstungt med de udbedringer, det viser sig at kræve.

Brænder inde med 16 hektar jord

Jim Lyngvild fortæller i sit Facebook-opslag, at pengene for de omkringliggende områder er blevet betalt, selvom handlen med selve slottet nu falder igennem.

'Som vi har været ude at fortælle, så har vi jo købt jorde rundt omkring. Alt er betalt og på plads med Frants Bernstorff ovre fra

Gyldensteen', lød det i videoen.

Smilene var store på Jim Lyngvild og Trine Jepsen da de for to måneder siden kunne meddele, at de havde købt Harridslevgaard Slot ved Bogense. Privatfoto.

Og det er da også lidt af en kattepine, som der endnu ikke er fundet en løsning på endnu, fortæller Lyngvild til Ekstra Bladet.

- Jeg ved ikke, hvad vi gør. Vi har købt det af lensgreven, og han er heldigvis en klog og forstandig mand og gammel borgmester, som har byens bedste for øje, siger han og fortsætter:

- Men vi har deponeret pengene og skrevet under på købene. Jeg ved ikke, om vi kan gøre noget, eller om jeg har 16 og en halv hektar jord nu, som jeg ikke kan bruge til så meget.

Jim Lyngvild fortæller videre, at han også har købt både tæpper og kobbertøj og har en hel udstilling klar med billeder, men at han 'nu bare kan smide lortet ud.

- Ved du, hvor meget du har brugt på at købe jorden og lave en nu ubrugelig udstilling?

- Jeg vil sige det sådan, at man kan købe en meget, meget pæn villa i Roskilde for de penge.

Skylder 560 frivillige svar

Jim Lyngvild melder, at 560 frivillige har nået at melde sig, siden det nu annullerede køb blev meldt ud i juli måned. Og det gør ham ked af det, at han nu må skuffe de mange mennesker, som ville have hjulpet med til at gøre Harridslevgaard Slot til den turistattraktion, han drømte om.

- Det er det, der smerter mig allermest. Der har været så meget kærlighed, siden vi annoncerede købet. Slottet er så vigtigt for de lokale, og alle har været så interesserede i, at det skulle lykkes, siger han og fortsætter:

- Så det er ikke mit ego, det er synd for. Jeg laver så mange andre ego-ting. Det her kunne have været en kæmpe turistattraktion for Nordfynds kommune. Og det er forfærdeligt, at det ikke kan blive til noget.

