Kan score gigantisk millionbeløb

Mere end en million om året.

Det er, hvad Susanne Bier har udsigt til at indkassere på at være husejer.

Den 62-årige oscarvindende filminstruktør har netop sat sin villa i Hellerup til salg. Det skriver boligmediet boliga.dk.

Prisskiltet på den 239 kvadratmeter store ejendom fra 1904 lyder på hele 27 millioner kroner.

Susanne Bier købte villaen, der er i salgsannoncen beskrives som 'perfekt for familien som vil nyde grønne Hellerup, blå Øresund og samtidig holde fast i byen' tilbage i 2000.

Den gang var prisen for huset i tre plan 3,5 millioner kroner.

Med andre ord har Susanne Bier, der ejer huset alene, altså udsigt til at tjene 23,5 millioner kroner på salget, hvis huset i det eftertragtede område ryger til prisen - altså har hun tjent mere end en million skattefri kroner om året ved at bo i herligheden i Hellerup.

Susanne Bier og hendes mand, Jesper Winge Leisner, ejer ud over huset i Hellerup også et sommerhus i Hundested. Det købte de i 2018 for 7,2 millioner kroner.

Susanne Bier og gemalen Jesper Winge Leisner. Foto: Mogens Flindt

